Rotary Club Santa Croce, serata di beneficenza tra stornelli e lotteria

Una serata all’insegna della convivialità e della generosità ha visto riuniti i soci del Rotary Club Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del Cuoio per un evento dedicato alla raccolta fondi a favore della Fondazione Rotary. L’appuntamento, svoltosi presso il ristorante 'Il Cavaliere' in località Le Vedute, ha saputo coniugare sapientemente momenti di riflessione sull’importanza della Fondazione con spazi di spensierato divertimento, culminando in una lotteria che ha riscosso un notevole successo.

Dopo i saluti e l’introduzione del presidente del Club, Stefano Giannotti, a dare il via alla serata è stato il presidente della Commissione Fondazione Rotary del Club, Claudio Bartali, che ha offerto ai presenti una relazione coinvolgente e ricca di spunti. Ripercorrendo le tappe fondamentali della storia del Rotary International, Bartali ha illustrato le motivazioni profonde che portarono alla creazione della Fondazione, sottolineando la lungimiranza e la visione di chi comprese l’importanza di dotare il Rotary di uno strumento capace di amplificare la sua azione umanitaria su scala globale.

L’intervento si è poi focalizzato sui concreti benefici che la Fondazione Rotary apporta all’operato dei singoli club e dei rotariani. Attraverso esempi significativi e dati illustrativi, sono state messe in evidenza le opportunità di realizzare progetti di service di ampio respiro, accedere a finanziamenti per iniziative locali e internazionali e partecipare attivamente alla costruzione di un mondo migliore. È emerso con forza come la Fondazione rappresenti un motore propulsivo dell’azione rotariana, in grado di trasformare l’impegno dei soci in un impatto concreto e duraturo nelle comunità di tutto il mondo.

Dopo la stimolante riflessione, l’atmosfera si è piacevolmente alleggerita grazie alla presenza dello stornellista pontaegolese Marzio Matteoli. Per circa quaranta minuti, l’artista ha intrattenuto i presenti con la sua verve e il suo repertorio di canzoni in vernacolo, caratterizzate da un umorismo brillante e da una vena ironica mai scontata. Le sue interpretazioni, a tratti pungenti ma sempre nel solco della tradizione popolare, hanno suscitato sorrisi e risate, contribuendo a creare un clima di autentica convivialità.

Momento clou della serata è stata la lotteria di beneficenza, organizzata con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare integralmente alle iniziative della Fondazione Rotary. La generosità dei partecipanti si è espressa con entusiasmo nell’acquisto dei biglietti, testimoniando l’adesione sentita ai valori e agli obiettivi della Fondazione. L’estrazione dei premi ha aggiunto un tocco di suspense e divertimento, coronando una raccolta fondi soddisfacente che contribuirà in modo significativo al sostegno dei progetti umanitari promossi dal Rotary a livello internazionale.

La conviviale si è conclusa con la soddisfazione di aver condiviso una serata piacevole e costruttiva, rafforzando il senso di appartenenza al Rotary e la consapevolezza dell’importanza di sostenere la Fondazione nel suo impegno per un mondo più giusto e solidale. Un esempio virtuoso di come l’unione di intenti e la condivisione di momenti di allegria possano tradursi in un prezioso contributo per il bene comune.

Fonte: Ufficio Stampa

