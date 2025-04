Sopralluogo di Meini (Lega) sulla 429: "Futuro incerto nonostante i proclami"

La capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Elena Meini, si è recata stamani a Castelfiorentino, in località Petrazzi, per valutare l’avanzamento dei lavori relativi alla SR 429.

Meini era nel delicato tratto che prevede il passaggio sopra il fiume Elsa; con lei erano presenti la capogruppo della Lega a Castelfiorentino e segretario di sezione di Empoli, Susi Giglioli, e Damiano Baldini, membro del Direttivo empolese del partito.

“Durante il sopralluogo ho avuto modo di incontrare alcuni residenti e operatori della zona, e ho toccato con mano la loro preoccupazione per un futuro che rimane incerto nonostante i proclami, e lo scoraggiamento per il silenzio che aleggia sull’individuazione delle responsabilità del crollo dell’argine e dei danni che ha comportato - spiega Meini - credo sia necessario fare chiarezza sui tempi di completamento dell’opera e lo stato dei lavori, ma anche dare risposte sulle responsabilità del crollo dell’argine, sui tempi dei risarcimenti e, non ultima, la questione di espropri che sembrano improvvisati”.

“La SR 429 ha un’importanza strategica imprescindibile per i collegamenti toscani, e il completamento dei lavori nei modi e nei tempi giusti deve essere una priorità per la Regione - conclude la Capogruppo della Lega - nei prossimi giorni depositerò un’interrogazione alla Giunta regionale finalizzata a fare chiarezza su tutti questi punti e avere le risposte che i cittadini meritano”.

Fonte: Ufficio stampa

