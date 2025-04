Spari all’ippodromo del Visarno: si indaga per tentato omicidio

La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio dopo i fatti avvenuti domenica pomeriggio presso l’ippodromo del Visarno, nel Parco delle Cascine. Un 46enne, titolare di una scuderia, è rimasto lievemente ferito a un piede da un colpo di pistola. L’aggressore, legato al mondo dell’ippica, è ancora in fuga. La lite e gli spari (almeno tre) sono avvenuti intorno alle 14.30, davanti alle scuderie dove si svolgevano corse di trotto. Indaga la squadra mobile, con rilievi balistici in corso. Potrebbero essere coinvolte altre persone.

