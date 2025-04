Tnt Empoli, esperienza tricolore per la giovane Chiara Russetti

Esperienza tricolore per un'atleta del T.N.T. Empoli allo Stadio del Nuoto di Riccione. In occasione dei campionati giovanili indoor di fondo, la biancazzurra Chiara Russetti, categoria Juniores, ha disputato la seconda gara sui 5 chilometri femminili. La portacolori della società presieduta da Sonia Sireci si era già cimentata su questa distanza lo scorso febbraio a Livorno nei 'regionali' invernali al coperto. Ma è ovvio che la partecipazione alla rassegna nazionale romagnola abbia acquisito un valore superiore anche per l'associazione sportiva empolese. Chiara Russetti, classe 2009, ha pure compiuto una buona performance grazie al buon riscontro cronometrico di 1'05"72. Invece, in Toscana, nella piscina comunale di Calenzano, gli Esordienti hanno effettuato la prima prova estiva. Tutti i concorrenti hanno abbassato i limiti precedenti. Nella squadra dei 'B', Leonardo Faggioli è giunto settimo nei 50 farfalla e ottavo sui 50 rana; Christophe Vitale ha concluso al quinto posto la didattica 3 e al diciottesimo i 50 rana. Dal canto suo, Teresa Vivaldi si è classificata decima sui 100 stile. Per il grupppo degli 'A', quindi, Caterina Fabiani ha acquisito la seconda piazza nella sua prima gara sugli 800 stile, nonché la sesta nei 200 stile libero. Daria Mihaela Mare è arrivata ottava nei 200 dorso e nona sui 200 stile. Diego Croccia ha terminato ottavo i 100 rana. A Larciano, inoltre, è cominciata la stagione degli Esordienti C maschi del settore Propaganda, cioè la fase di transizione fra scuola nuoto e attività agonistica. Essendo atleti giovanissimi, si annotano solo i tempi degli iscritti: Giorgio Volpini (nato nel 2017) ha collezionato 25 dorso (27"80); 50 stile libero (51"20), didattica 1 (24"90); Tommaso Mori (classe 2016) si è esibito nei 50 dorso (1'22"60), 50 stile (59"80), didattica 2 (1'25"40); Mattia Biancalani (2016) ha inanellato 50 rana (1'13"20), 50 stile (58"30), didattica 2 (49"90); Edoardo Sani (2017) si è proposto nei 50 dorso (1'06"80), 25 stile (28"40), didattica 1 (29"60).

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio stampa