Uova di Pasqua per i piccoli pazienti dell’Aou Senese

Una piacevole ricorrenza ed una golosa sorpresa per i bambini ricoverati all’ospedale Santa Maria alle Scotte o che devono sottoporsi ad una visita ambulatoriale. In vista della Pasqua, la Pubblica Assistenza di Buonconvento, insieme alla sezione soci Unicoop Firenze del borgo senese, ha consegnato circa 80 uova di cioccolato ai piccoli pazienti del Dipartimento della Donna e dei Bambini e della Neuropsichiatria Infantile. A ricevere la generosa donazione erano presenti la direttrice amministrativa Maria Silvia Mancini, il direttore della Pediatria, il professor Salvatore Grosso, la responsabile dell’area infermieristica del Dipartimento della Donna e dei Bambini, Marta Fontani, la coordinatrice infermieristica Caterina Caliani, OSS e medici in formazione specialistica che afferiscono al dipartimento.

Fonte: AOU Siena