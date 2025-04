Use Computer Gross, ultimi due match per sognare i playoff

Ormai è davvero questione di attendere. L’Use Computer Gross ha due partite per centrare i playoff, oltretutto contro squadra che alla classifica non hanno più niente da chiedere, Gazzada venerdì in casa e Derthona venerdì 25. La qualificazione matematica è mancata sabato sera sul difficile campo di Oleggio, con una sconfitta maturata solo nei secondi finali che comunque, nelle parole di coach Luca Valentino, ha lasciato tanti aspetti positivi.

“Abbiamo giocato una gran partita – attacca - contro una squadra che ci ha costretto a giocare con una fisicità impressionante. Nel primo tempo ci resta qualche rammarico per alcune palle perse di troppo che a questo livello non ti puoi permettere e che ci hanno esposto a subire contropiedi. Al rientro dagli spogliatoi, però, c’è stata davvero una grande reazione che ci ha permesso di vincere gli ultimi due tempini e di tirare allo scadere per il pareggio”.

“Può sembrare paradossale – aggiunge – ma questa sconfitta vale più di una vittoria ed è la fotografia dello step di maturità e di coesione che la squadra ha fatto. Ora ci aspettano le ultime due partite nelle quali proveremo a raggiungere un traguardo extra non preventivato all'inizio dell'anno, ovvero i playoff”.

Appuntamento venerdì sera alle 21 al Pala Sammontana.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

