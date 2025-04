Vinci aspetta il giorno di Leonardo 2025

Se siete appassionati del Genio di Leonardo, delle sue opere, visioni e invenzioni, dovete segnare sul calendario la data del 27 aprile. Sta infatti per tornare la consueta manifestazione che festeggia proprio il cittadino più famoso di Vinci: “Il Giorno di Leonardo”.

Torna nel borgo vinciano uno dei momenti più attesi, che ogni anno richiama turisti, curiosi e, ovviamente, vinciani. Una kermesse che raccoglie arte, spettacoli, cultura e street art in più di 30 iniziative sotto il segno inconfondibile di Leonardo.

La storia racconta che il Genio fosse nato nella casa di famiglia ad Anchiano il 15 aprile 1452 e che nel 1952, per festeggiare il quinto centenario dalla nascita del Genio, Luigi Einaudi e Alcide De Gasperi avessero preso parte alla prima grande rievocazione storica della nascita di Leonardo, all’interno di una manifestazione che coinvolse tutta la città. Da quella data, poi, il Giorno di Leonardo non è più stato festeggiato fino al 1959.

Oggi la manifestazione, promossa da Pro Loco Vinci con il patrocinio del Comune di Vinci, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, Comune di Milano, di Amboise, Pro Loco Toscana e Unpli, festeggerà la sua nona edizione e avrà come fil rouge un momento focale per la vita di Leonardo, ovvero “Il Primo Volo” seguendo il tema comune per il 2025 del cartellone degli eventi della Città di Vinci.

La kermesse sarà dedicata al volo come grande metafora sia della vita in generale, che nello specifico della vita del Genio, il quale ha fatto spiccare il volo a tante idee e tante altre ne ha regalate ai posteri. Le prime iniziative, i primi momenti cruciali della vita, il primo salto nel vuoto che Leonardo doveva fare per lanciarsi su un nuovo progetto: andremo a raccontare e festeggiare i primi voli di Leonardo e dei numerosi ospiti che prenderanno parte alla giornata a lui dedicata.

Per festeggiare il compleanno di Leonardo, seppure con dodici giorni di ritardo dalla vera data, non mancheranno alcuni appuntamenti classici che di anno in anno riscuotono successo, come il tradizionale lancio della corona, il suono del campano, il corteo storico e il taglio della torta. Spazio però anche a tante novità, come l’esposizione di aeromobili e deltaplani a cura di Heli Center e Tuscany Flight.

Torneranno poi per il secondo anno consecutivo gli artisti di Primera, che porteranno in scena lo spettacolo teatrale “Tre ricordi di Leonardo”: esperienza immersiva che condurrà i presenti a conoscere e rapportarsi con tre dei più importanti legami affettivi di Leonardo.

Infine, a impreziosire il già ampio cartellone di appuntamenti e iniziative, sarà possibile assistere a un panel divulgativo intitolato proprio a “Il primo Volo”. Sul palco del Teatro di Vinci (new entry tra le location toccate dalla manifestazione) Emilio Cozzi, Benedetta Colombo e Sara Taglialagamba racconteranno i loro primi voli e come le loro ispirazioni li abbiano portati a fare grandi scoperte esattamente come fece il nostro Leonardo.

DICHIARAZIONI

Daniele Vanni, sindaco di Vinci: "Il giorno di Leonardo è un evento che ogni anno rafforza il legame tra il Genio Universale e la nostra città. Le tante iniziative messe in programma permettono ai visitatori di vivere una giornata all'insegna della scoperta, della cultura e del divertimento. Un ringraziamento particolare alla Proloco e alla associazioni che saranno presenti per l'organizzazione. Nell'anno dedicato al volo sono tante le novità previste che ci permetteranno di vivere una giornata all'insegna della genialità".

Stefania Galletti, presidente della Pro Loco di Vinci: “Ogni anno Il Giorno di Leonardo cresce sia in termini di presenze che di appuntamenti, ed è diventata a tutti gli effetti la manifestazione principale del nostro cartellone. È un momento che attendiamo tutto l’anno e che ci sprona ogni volta ad aggiungere tasselli al già ampio racconto su Leonardo. È un piacere poter contribuire al cartellone degli eventi del Comune di Vinci e contribuire alla divulgazione della grandezza del Genio. Vi aspettiamo a Vinci domenica 27 aprile”.

Il programma, in versione completa, è disponibile sul sito www.giornodileonardo.it.

RIFERIMENTI SUI TRE OSPITI



Emilio Cozzi

Emilio Cozzi è un giornalista divulgativo, scrittore e conduttore. Scrive per molte testate giornalistiche come Wired Italia, Il Sole 24 Ore, l’Ispi (l’Istituto per gli studi di politica internazionale) ed è columnist dello Space Economy Institute di Roma. Dal 2019 dirige la sezione space economy di Forbes Italia e fino al 2022 è stato autore e conduttore di Forbes Space Economy, programma settimanale trasmesso da Sky 511 e Tivùsat 61.

Nel 2020 è stato consulente scientifico dei documentari Starman e Space Beyond, entrambi dedicati alla missione Beyond dell’astronauta Esa Luca Parmitano.

Dal 2020 al 2022 è stato responsabile dei contenuti di AstroPaolo, l’avventura imprenditoriale dell’ex astronauta Esa Paolo Nespoli ed è co-autore e conduttore di Space Walks, programma di divulgazione spaziale prodotto da Libero Produzioni Tv e in onda su Rai 4 e Rai Play. Nel 2022 pubblica il podcast AstroWired, dedicato alla relazione fra spazio e fantascienza. Amazon lo giudica il “podcast rivelazione dell’anno”.

Da ottobre del 2023 è autore e conduttore di Videogame – Molto di più in gioco, podcast settimanale dedicato alla cultura videoludica prodotto da Radio24, Gruppo Sole 24 Ore.

Sempre per Radio 24, da ottobre 2024 pubblica “La Geopolitica dello spazio”, podcast originale scritto e condotto insieme a Giampaolo Musumeci. Da aprile del 2024 è co-autore e conduttore di Countdown – Dallo spazio alla Terra, settimanale di approfondimento sullo spazio e la space economy in onda su Sky Tg 24.

È testimonial di Unicef Italia e fra i protagonisti di Materia Viva, docufilm prodotto da Erion e Libero Produzioni Tv, che alla 80esima Mostra internazionale del Cinema di Venezia vince uno speciale Green Drop Award, riconoscimento di Green Cross Italia. Materia Viva è candidato ai David di Donatello 2024, categoria documentari.

Fra i suoi libri più recenti: Io sono Pow3r, (2020, con Giorgio Calandrelli, Salani Editore), Spazio al futuro (2022, Leonardo/Bfc Books) e Geopolitica dello Spazio (2024, il Saggiatore).

Benedetta Colombo

Benedetta Colombo è una divulgatrice molto nota sui social network con il profilo di Benedetta Artefacile.

Nata nel 2000, passa la sua infanzia tra libri e musei e curiosando tra le opere d’arte. Trova poi proprio nella storia dell’arte la sua strada grazie al medesimo corso di laurea all’Università degli Studi di Milano.

Nel 2021 approda sui social con il progetto “Artefacile”, con l’obiettivo di divulgare la sua più grande passione in modo accessibile ed interessante a chi non ne sa nulla o vorrebbe saperne di più.

Inizia dunque a collaborare con enti culturali e istituzioni pubbliche per attività di promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi beni storico–artistici.

Sara Taglialagamba

Sara Taglialagamba è una delle voci più esperte di Leonardo Da Vinci. Esperta di storia della scienza e dell’arte, Taglialagamba è docente all’università di Urbino ed è direttrice della Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti.

Ha dedicato la sua ricerca allo studio delle macchine, dell’idraulica e della robotica rinascimentale.

Al Giorno di Leonardo ci mostrerà come le visioni di Leonardo sul volo non fossero solo sogni ma idee basate su fondamenti di ingegneria avanzata

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa