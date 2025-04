25 Aprile: a Montespertoli cerimonie pubbliche e Consiglio comunale aperto

Ottant’anni dopo quel 25 aprile 1945 che segnò la rinascita dell’Italia libera e democratica, il Comune di Montespertoli rinnova il suo impegno per custodire la memoria della Resistenza. Un anniversario importante, che sarà celebrato con due giorni di iniziative, un Consiglio comunale aperto, incontri e momenti solenni per rendere omaggio a chi ha lottato per la libertà e per trasmettere quei valori alle nuove generazioni.

“Abbiamo scelto di aprire le celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione con un Consiglio comunale aperto perché crediamo che la democrazia si eserciti anche attraverso la memoria. Ricordare la Resistenza significa riconoscere il coraggio di chi ha lottato per restituirci diritti e libertà e rinnovare ogni giorno l’impegno a difenderli. Questo appuntamento è un’occasione preziosa per riflettere insieme, come comunità, sul valore della partecipazione e della giustizia sociale, radici vive della nostra Repubblica” dichiara Jessica Ghizzani, Presidentessa del Consiglio comunale di Montespertoli.

Il programma di iniziative si svolgerà nei giorni 24 e 25 aprile 2025.

Giovedì 24 aprile, alle ore 18:00, si terrà un Consiglio comunale aperto dedicato alla ricorrenza. All’incontro interverranno:

• Valeria Galimi, dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana

• Corinna Romagnoli, rappresentante di ANEI – Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti e Volontari della Libertà.

Venerdì 25 aprile le celebrazioni avranno inizio alle 8:45 con la deposizione delle corone d’alloro ai monumenti di Poppiano, Fezzana (dove avverrà anche la ricollocazione della stele alle ore 9:00), Montagnana (ore 9:30) e Castiglioni (ore 9:45).

Alle 10:30 sarà celebrata la Santa Messa al cimitero del Capoluogo.

Alle 11:30, in Piazza del Popolo, si terrà la deposizione della corona al Monumento ai Caduti, accompagnata dagli interventi delle Autorità e dalla presenza della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi. Seguirà la deposizione di fiori presso le vie della Resistenza.

Infine, a partire dalle 15:00, la giornata si concluderà con l’iniziativa della Rete Antifascista di Montespertoli, sempre in Piazza del Popolo.

Il Comune invita tutta la cittadinanza a partecipare per onorare la memoria della Resistenza e dei valori della libertà e della Democrazia. Con il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e in collaborazione con l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea e ANEI – Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti e Volontari della Libertà.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa