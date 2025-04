A Pasqua regala un'ortensia, torna la raccolta fondi per l'Hospice San Martino di Empoli

Anche quest'anno è stata programmata la campagna "A Pasqua regala un'ortensia" per raccogliere fondi in favore dei progetti che sostengono la dignità della vita all'interno dell'Hospice San Martino di Empoli.

Questo evento è iniziato tre anni fa nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Castelfiorentino, vista la grande adesione, ogni anno aggiungiamo alla programmazione altri Comuni. Quest'anno insieme alle amministrazioni comunali siamo riusciti ad essere presenti anche nei Comuni di Montespertoli e Ponte a Egola-San Miniato, purtroppo il tempo non sempre è clemente per l'esposizione delle ortensie pertanto Don Jimy della parrocchia di Corniola ha messo a disposizione il locale in via A.Volta,53 davanti l'Hospice San Martino, per aprire al pubblico in questi giorni prima di Pasqua.

Il ricavato delle vendite delle ortensie sarà utilizzato per donare le zanzariere alle porte finestre delle camere di degenza dell'Hospice.

Coloro che desiderano contribuire a questo progetto possono contattarci al n.3534252794 o farci visita dalle ore 17,00 alle 19,00 in via A.Volta,53-Empoli.

PayPal: @empoliamicihospice

Iban: IT67H0842537830000031528458

https://amicihospice.it

https://www.facebook.com/amicidellhospiceempoli