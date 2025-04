A Santa Maria a Monte rivive la magia delle Paniere

Si rinnova la tradizionale Festa delle Paniere in onore della Beata Diana Giuntini, patrona di Santa Maria a Monte: due giornate tra devozione, arte, storia e meraviglia popolare, immerse nella magia del borgo a forma di chiocciola. Una manifestazione organizzata dal Comune di Santa Maria a Monte, Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte, con il patrocinio di Terre di Pisa e la collaborazione di Pro Loco Santa Maria a Monte e Comitato Gemellaggi.

Appuntamento come da tradizione il giorno di Pasquetta (lunedì 21 aprile) per la processione solenne, ma quest’anno la manifestazione raddoppia con appuntamenti in programma anche martedì 22 aprile. Non mancheranno gli spettacoli per bambini, visite guidate, musei aperti, artigianato locale, musica dal vivo, mostre e un ricco programma pensato per tutta la famiglia.

“Siamo orgogliosi di presentare una festa storica che mantiene viva la nostra tradizione” afferma il sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande “come amministrazione ci siamo fatti carico dell'organizzazione di molti eventi e grazie alla collaborazione con Confcommercio cerchiamo di rendere ulteriormente ricche e attrattive le manifestazioni”.

“Grazie all'impegno dell'amministrazione Santa Maria a Monte sta vivendo una vera valorizzazione del borgo e delle sue caratteristiche, in questo contesto gli eventi rappresentano un importante valore aggiunto per la promozione del territorio” dichiara il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

“Paniere in Festa è la prima di una lunga serie di iniziative che anche quest'anno organizzeremo in collaborazione con il Comune, stiamo parlando di una manifestazione storica che ha saputo coniugare tradizione e innovazione con nuovi elementi per un pubblico di tutte le età” ribadisce il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

“Una delle principali novità legate alla festa sarà Santa Maria a Monte Borgo in Fiore, che vedrà cittadini e commercianti protagonisti dell'iniziativa con l'esposizione di composizioni floreali, vasi e fioriere che regaleranno un centro storico pieno di colori” spiega la consigliera comunale con delega agli eventi Valentina Novi.

La Processione delle Paniere inizia alle ore 18 in Via Costa, nelle vicinanze dell’antica chiesa di San Dalmazio, ai piedi del colle, e raggiunge la Collegiata di San Giovanni Apostolo ed Evangelista.

Dalle ore 15 mostre pittoriche e fotografiche, spettacoli per bambini, iniziative culturali, visite guidate alla “città sotterranea”, intrattenimenti teatrali di strada per grandi e piccoli. Saranno quattro i musei visitabili: l’Area Archeologica La Rocca, l’annesso Museo Civico Beata Diana Giuntini, il Museo Casa Carducci, casa in cui la famiglia del poeta visse dal 1856 al 1858. Si può salire sulla Torre dell’Orologio, ex-difesa del castello medievale, da cui godere un bel panorama sul Valdarno Inferiore. Accessibule durante l'evento anche la Cisterna Medievale, suggestivo spazio ipogeo all’interno della Biblioteca Comunale.

Per raggiungere il centro storico sarà attivo un servizio navetta gratuito con partenza dallo Stadio di Ponticelli, operativo dalle 14:30 alle 20:30.

Il programma completo con tutte le iniziative su: https://shorturl.at/AhWiF

Fonte: Ufficio Stampa