Abc Solettificio Manetti alla penultima chiamata, arriva Gallarate

Penultimo atto, ultimo al PalaBetti prima della lotteria playout. Domani, mercoledì 16 aprile, alle 21, l'Abc Solettificio Manetti riceve il Basketball Gallaratese per l'undicesima giornata della seconda fase play-in out di B Interregionale (arbitri Zanzarella di Rapolano Terme, Parigi di Firenze).

Una gara delicata, non tanto per la classifica quanto perchè arriva in coda ad una striscia negativa che dura dallo scorso 29 marzo. Un'Abc che naviga in acque tempestose e che deve assolutamente invertire la propria rotta per arrivare quanto più in fiducia agli spareggi playout, laddove si deciderà il destino gialloblu. In palio due punti importanti per il morale e, soprattutto, per mostrare al pubblico castellano l'atteggiamento di una squadra decisa a riscattare l'amara sconfitta subita nel match di andata e provare a restare in questa categoria.

"Con Gallarate ci aspetta una partita complessa sotto tutti i punti di vista - commenta il playmaker gialloblu Iker Ciano -. Si tratta di una squadra molto fisica, contro cui dovremo essere pronti a rispondere con grande solidità. Abbiamo voglia di riscattarci dalle ultime prestazioni e ritrovare la vittoria in casa, per andare a prenderci due punti fondamentali anche in vista dei playout".