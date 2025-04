Aggredì e rapinò un anziano di 91 anni, condannata a 4 anni

È stata condannata a 4 anni e 8 mesi di reclusione, con rito abbreviato, la 25enne di origini rumene che aggredì e rapinò un anziano di 91 anni nella cantina di un palazzo a Firenze nell’agosto 2024. Il giudice ha disposto anche un risarcimento provvisorio di 3.000 euro per la vittima, Ezio Clemente, gravemente invalido e oggi ricoverato in una RSA. Il pm aveva chiesto 8 anni, ma il tribunale ha concesso le attenuanti e non ha riconosciuto la recidiva. La figlia dell’uomo si è detta delusa per l’assenza di un risarcimento diretto. La famiglia valuterà se impugnare la sentenza.

