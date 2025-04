Anche all'ospedale di Grosseto si può partorire in acqua

È in funzione la nuova vasca nativa della Sala parto dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Questo strumento rappresenta un ulteriore passo verso un’assistenza ostetrica sempre più rispettosa, personalizzata e orientata al benessere psico-fisico della madre e del neonato.

«L’utilizzo della vasca durante il travaglio e il parto offre numerosi benefici, ampiamente documentati dalla letteratura scientifica - dichiara Serena Pepi, responsabile ostetrica percorso nascita Grosseto - quali la riduzione della percezione del dolore, maggiore rilassamento e libertà di movimento, favorisce la progressione del travaglio e diminuisce il ricorso a farmaci analgesici o interventi medici non necessari. Partorire in acqua promuove un’esperienza più positiva e meno medicalizzata per la donna, contribuendo a rafforzare la fiducia nelle proprie capacità e a creare un ambiente più intimo e rassicurante».

«Questa soluzione rappresenta un’offerta importante per le donne che scelgono l’ospedale di Grosseto per partorire - dichiara Rita Puzzuoli, direttrice facente funzione Uoc Ginecologia Ostetricia di Grosseto - il «Misericordia» è da sempre orientato ad ampliare il percorso di umanizzazione per l’assistenza alla nascita in cui il ruolo delle ostetriche è centrale. L’équipe ostetrica, infatti, della sala parto è preparata e disponibile ad accompagnare le future mamme che desiderano vivere l’esperienza del travaglio e parto in acqua, nel rispetto della fisiologia e della sicurezza».

«Esprimiamo soddisfazione per l’attivazione della vasca nativa - dichiara il direttore medico del Po Misericordia, Michele Dentamaro - il nostro ospedale aumenta l’offerta per le mamme e neonati all’insegna di un approccio sempre più orientato al miglioramento della presa in carico. Ringraziamo tutto il personale, in particolare le ostetriche che curano il percorso a basso rischio».

Durante i corsi di accompagnamento alla nascita è possibile ricevere informazioni dettagliate e, successivamente, chiarire ogni dubbio con le professioniste del reparto.

Per maggiori informazioni o per visitare la Sala parto, è possibile contattare il numero 0564485133 o scrivere all’indirizzo mail ida.tuccillo@uslsudest.toscana.it

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa

Notizie correlate