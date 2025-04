Keu sulla 429, a Empoli "nuovi campionamenti per rassicurare la cittadinanza"

Si continua a parlare del keu lungo la 429 nel tratto di Empoli. Il Comune, come detto in Consiglio comunale dall'assessora Laura Mannucci, ha fatto "altri controlli a tutela della cittadinanza".

L'assessora ha risposto a un'interrogazione di BE-M5S in merito ai ritardi nelle analisi che erano stati segnalati anche dall'Assemblea No Keu (qui l'approfondimento)".

Mannucci ha specificato: "Gli esiti dei precedenti campionamenti hanno escluso rischi per la salute umana per cui in realtà non ci sono evidenze scientifiche, ma l'amministrazione intende prescrivere le attività di monitoraggio e controllo al fine di rassicurare la cittadinanza".

Il commissario unico il 31 marzo ha comunicato il supporto a Arpat per l'esecuzione di campionamenti delle acque sotterranee, eseguite il 7 aprile. "Sono stati fatti questi campionamenti proprio in relazione all'allungamento dei tempi previsti per quanto concerne tutta la situazione. Sono stati eseguiti il 7 e ancora non abbiamo risposta" ha chiuso Mannucci.

