Centri estivi 2025, a Pisa pubblicato il bando rivolto alle associazioni

Il Comune di Pisa ha pubblicato l'avviso per il convenzionamento con le associazioni del terzo settore per la realizzazione dei centri estivi 2025 rivolti a bambini e adolescenti residenti a Pisa di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

La finalità dell'iniziativa è quella di promuovere durante il periodo estivo lo svolgimento di attività educative, ludiche, sportive e di laboratorio sul territorio comunale da parte di associazioni del terzo settore, garantendo l'accesso al maggior numero possibile di bambini. Particolare attenzione sarà rivolta ai minori appartenenti a nuclei familiari in situazione di disagio economico-sociale e ai minori con disabilità.

Per sostenere la realizzazione di questi centri estivi, l’Amministrazione comunale ha stanziato la cifra complessiva di 127mila euro, che sarà erogata alle associazioni individuate tramite bando a titolo di compartecipazione alle spese. Il Comune metterà inoltre a disposizione delle associazioni strutture scolastiche comunali e servizio scuola bus per il trasporto. Salvo eventuali interventi di manutenzione non ancora programmati, le scuole disponibili per l'organizzazione dei centri estivi sono: scuola dell'infanzia Betti, scuola dell'infanzia Galilei, scuola dell'infanzia Montebianco, scuola primaria Lorenzini, scuola primaria Baracca e scuola primaria Moretti. Inoltre, le associazioni che realizzeranno i centri estivi per la fascia d'età 6-14 anni potranno richiedere l'utilizzo di 5 scuolabus comunali per facilitare il raggiungimento delle sedi da parte dei bambini.

“Grazie al prezioso lavoro degli uffici – dichiara l’assessore alla scuola e ai servizi educativi, Riccardo Buscemi - accanto all’estensione a luglio dell’apertura degli asili nido per bimbi da 0 a 3 anni, affianchiamo anche un’offerta di servizi per quelli da 3 a 14 anni, a conferma dell’attenzione dell’Amministrazione comunale per la famiglia e per le esigenze dei genitori”.

Avviso e domande. L'avviso pubblico, con la modulistica e le informazioni dettagliate, è consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune di Pisa al link https://www.comune.pisa.it/Servizi/Campi-solari. Le organizzazioni interessate (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, cooperative sociali, associazioni e fondazioni) possono presentare domanda, completa di tutti gli allegati, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it entro e non oltre mercoledì 30 aprile. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo email campisolari@comune.pisa.it oppure telefonare ai numeri 050.910711 – 719 – 767-705.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

