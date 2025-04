"Conosciamoci", successo per l’evento sull’autismo al Cenacolo degli Agostiniani: due nuovi appuntamenti

"Un momento coinvolgente, toccante e istruttivo, dal quale nessuno è uscito nello stesso modo in cui vi è entrato, grazie agli interventi del dottor Varrucciu e grazie alle domande proposte dal numeroso e interessato pubblico presente". Così l'associazione Abbracciami Aps, guidata dalla presidente Sabina Marmeggi, sintetizza il buon esito di “Conosciamoci - L’autismo da tutti i punti di vista”, evento formativo a ingresso libero che si è tenuto sabato 12 aprile 2025, al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, con il patrocinio del Comune di Empoli e della Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa.

La mattinata, dopo i saluti della presidente dell'associazione Abbracciami, Sabina Marmeggi, e di Nedo Mennuti, vicesindaco del Comune di Empoli, è proseguita con una introduzione a cura di Niccolò Varrucciu, psicologo, psicoterapeuta e analista del comportamento dell’azienda Usl di Bologna, sul tema dello spettro autistico. A seguire ampio spazio alle numerose domande dal pubblico che, di fatto, hanno delineato gli argomenti di maggior interesse, rendendo questo evento formativo più che mai a misura delle tante persone presenti. L'iniziativa, rivolta a persone nello spettro autistico, genitori, famiglie e a tutta la comunità, si è conclusa con il saluto del sindaco Alessio Mantellassi.

Ma "Conosciamoci - L’autismo da tutti i punti di vista” non si esaurisce qui: prosegue con due ulteriori momenti di approfondimento e dialogo dedicati in particolare, ma non solo, a tematiche relative a spettro autistico e mondo della scuola e spettro autistico e mondo del lavoro. Due differenti contesti di crescita e socialità dove l'inclusione ha più che mai la necessità di essere efficace. Caratteristiche che possono divenire più che mai realtà laddove vi sia un adeguato livello di consapevolezza sul funzionamento delle persone autistiche di ogni età.

Le date da segnare in agenda sono venerdì 23 maggio e venerdì 13 giugno: appuntamento, con inizio alle 18.30, al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, in via dei Neri 15. "Ringraziando di nuovo tutte e tutti coloro che hanno reso possibile e viva questa iniziativa, a partire dall'amministrazione comunale e dalla Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa per il sostegno e l'attenzione costante - conclude Sabina Marmeggi a nome dell'associazione Abbracciami Aps - vi aspettiamo alle nuove tappe di questo percorso. Un percorso che vuole dare risposte a dubbi e domande sul tema dello spettro autistico, con la convinzione che sia una strada fondamentale da percorrere per rendere l'inclusione un'azione concreta e quotidiana. L'invito è aperto a tutte e tutti gli interessati, a partire da chi fa parte del mondo della scuola e del lavoro".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa