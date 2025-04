Consiglio comunale a Empoli, i risultati delle votazioni

di Empoli si è riunito, lunedì 14 aprile, alle 18. Come di consueto, può essere rivisto anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

13. EMERGENZA INCENDIO ALL’IMPIANTO ELETTRICO IN UN APPARTAMENTO IN VIA MENTANA N. 8 - EVACUAZIONE DI APPARTAMENTO E ACCOGLIENZA DELLE PERSONE PRESSO STRUTTURA RICETTIVA – APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA DI SPESA – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 DEL D.LGS 267/2000. La mozione è stata approvata all'unanimità.

14. PROGRAMMA TRIENNNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025-2027. PRIMO AGGIORNAMENTO. La mozione è stata approvata con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare.

15. APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2025 – 1^ AGGIORNAMENTO. La mozione è stata approvata con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia.

16. REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI EMPOLI - APPROVAZIONE MODIFICHE. La mozione è stata approvata all'unanimità.

17. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI ALESSIO MANTELLASSI SINDACO, PARTITO DEMOCRATICO, QUESTA È EMPOLI E ALLEANZA VERDI SINISTRA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI (10 DICEMBRE 2024) DIFENDIAMO I DIRITTI E IL DIRITTO.

L'ordine del giorno è stato approvato, con modifiche, all'unanimità.

18. MOZIONE PROPOSTA DAL GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D’ITALIA SU RICHIESTA DI INTERVENTO PER LA MANCANZA DI UN SERVIZIO ATM NELLA ZONA DI SERRAVALLE. La mozione è stata bocciata con voti favorevoli di Fratelli d'Italia, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle, astenuto Centrodestra per Empoli, contrari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra.

19. ODG BUONGIORNO EMPOLI - SIAMO EMPOLI GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE ORDINE DEL GIORNO: STESURA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE. La mozione è stata approvata con emendamento presentato dai gruppi di maggioranza (respinto emendamento all'emendamento da Buongiorno Empoli-Siamo Empoli) all'unanimità.