Dalla Francia a Montelupo, arriva 'Incanto Vocale': canto lirico con concerto finale

Il Comune di Montelupo Fiorentino è lieto di ospitare l’associazione “Incanto Vocale”, composta da un gruppo di cantanti lirici con sede nel Comune francese di Surzur.

Dal 14 al 19 aprile si terrà una masterclass aperta al pubblico, dedicata al repertorio che va dal Rinascimento al Novecento, che culminerà con il concerto finale di Pasqua, in programma per domenica 20 aprile alle ore 19:00, presso la Chiesa dei santi Quirico e Lucia all'Ambrogiana. Sarà possibile inoltre assistere alle prove pubbliche che si terranno, così come la masterclass, in via Santa Lucia 33, nei seguenti giorni:

Martedì 15 aprile e giovedì 17 aprile alle ore 17:00

Mercoledì 16 aprile e venerdì 18 aprile alle ore 17:50

Un’iniziativa culturale che nasce dalla collaborazione tra realtà italiane e francesi e che vedrà tra i protagonisti la cantante Laura Agnoloni, mezzosoprano che ha vissuto a Montelupo Fiorentino fino all’età di 34 anni e che ha cantato per 25 anni nel coro dell’Opéra National de Paris, affiancando all’attività artistica anche l’insegnamento del canto lirico.

Insieme a lei si esibiranno:

Hyekyung Chung, pianista

Catherine Fournereau, soprano

Anne Durand, soprano

Florence David-Raimondeau, soprano

Marie-Odile Ribrag-Barth, soprano

Isabelle Salmon, soprano

Isabelle Rivaille, soprano

Jocelyne Lebastard, soprano

Christian Fournereau, baritono

Dominique Guitton, basso

L’associazione Incanto Vocale promuove la pratica del canto lirico, sia a livello amatoriale che professionale, attraverso corsi, masterclass e l’organizzazione di eventi musicali in tutta Europa.

