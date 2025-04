Fastweb+Vodafone e Metrocittà per il ripristino ambientale di 10.000mq nel Parco Mediceo di Pratolino

Per dare un contributo alla valorizzazione del territorio del Parco Mediceo di Pratolino, Fastweb+Vodafone ha promosso, in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze, un importante intervento di recupero di un’area di 10.000 mq adiacente al Lago Superiore.

Il progetto si inserisce nell’ambito di Mosaico Verde, la campagna nazionale per la forestazione di aree urbane e extraurbane, il recupero degli ecosistemi e la rigenerazione ambientale ideata e promossa da AzzeroCO2, in collaborazione con Legambiente.

Il progetto ha avuto come obiettivo principale il recupero delle sponde del lago, con l’intento di migliorarne la fruibilità e rafforzarne la biodiversità. Sono stati rimossi arbusti invasivi, cespugli e piante non più vitali e sono state messe a dimora 400 nuove piante autoctone, tra cui specie arbustive, arboree e acquatiche come il leccio, il cerro, il viburno, il giglio e il ranuncolo.

Per rendere il lago più accessibile e fruibile è stato tracciato un sentiero pedonale di 200 metri che consentirà ai visitatori di immergersi nella bellezza del paesaggio e sono state realizzate cinque palizzate che permetteranno di avvicinarsi al bordo in sicurezza e offrire scorci suggestivi sulle sue acque.

Inoltre, sono stati creati tre punti di avvistamento, ideali per attività come il birdwatching e il monitoraggio della fauna locale. Questi spazi, dotati di pannelli in legno rimovibili, sono pensati anche per ospitare laboratori didattici, coinvolgendo scuole, famiglie e appassionati della natura.

Grazie a queste strutture il progetto non si limita a un intervento di conservazione, ma diventa un’opportunità per sensibilizzare i visitatori sull’importanza della tutela ambientale, promuovendo un legame più profondo e consapevole con il territorio.

L’attività nel Parco Mediceo di Pratolino si inserisce nelle azioni che Fastweb+Vodafone porta avanti per la salvaguardia ambientale. La società nel 2021 ha aderito alla Campagna Mosaico Verde impegnandosi nella messa a dimora di 15.000 piante tra Milano, Roma, Bari, Catania, Torino e Pomigliano D’Arco (Na), Pescara, Cagliari e Mola di Bari (Ba).

Per il biennio 2024-2025 Fastweb+Vodafone ha esteso ulteriormente il perimetro del suo impegno supportando una diversa tipologia d’interventi, sempre nell’ambito di Mosaico Verde, volti alla tutela e al recupero di boschi o siti d’interesse storico e paesaggistico in Italia. Dopo aver completato il progetto nel Parco Regionale Naturale del Beigua, nella provincia di Genova, e concluso l’iniziativa nel Comune di Tuglie, in provincia di Lecce, e nella Città Metropolitana di Firenze, l’attività si estenderà al Comune di Cuglieri, in provincia di Oristano.

“Un progetto significativo che dimostra l'importanza di agire sinergicamente sui temi ambientali – sottolinea Carlo Boni Consigliere della Città Metropolitana di Firenze con delega all’Ambiente e Parchi”. “C'è necessità di una presa di coscienza e di uno scatto culturale se vogliamo arginare il fenomeno del riscaldamento globale e questo è possibile solo se agiamo in una direzione condivisa. Ringrazio AzzeroCO2 e Fastweb+Vodafone per il progetto, che rientra in Mosaico Verde, la campagna nazionale di forestazione di aree urbane ed extraurbane e tutela di boschi ideata e promossa anche con Legambiente, e per essere al fianco delle Amministrazioni nel farsi portatrici e portatori di un messaggio chiaro e univoco su tali temi.

Ringrazio con loro tutti i soggetti che hanno sostenuto questo intervento nel nostro bellissimo Parco Mediceo di Pratolino, attraverso il quale viene effettuato un sostanzioso recupero a verde che mira a incrementare la biodiversità e a rendere il parco maggiormente accessibile”.

"Questo progetto rappresenta un ulteriore passo importante nell’impegno di Fastweb+Vodafone per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione dei nostri territori. L’intervento nel Parco Mediceo di Pratolino non solo contribuisce alla rigenerazione di un'area di grande valore ecologico, ma offre anche nuove opportunità di fruizione per la comunità, favorendo la sensibilizzazione verso la sostenibilità.

Siamo orgogliosi di collaborare con la Città Metropolitana di Firenze e AzzeroCO2, consolidando così il nostro impegno all’interno di Mosaico Verde, con l’obiettivo di proteggere e migliorare i nostri ecosistemi per le generazioni future” - ha dichiarato Anna Lo Iacono, Head of Sustainability di Fastweb.

"Interventi come quello realizzato nel Parco Mediceo di Pratolino in partnership con Fastweb+Vodafone e Città Metropolitana di Firenze rappresentano un esempio concreto di quanto sia fondamentale preservare e valorizzare gli ecosistemi, non solo per tutelare la biodiversità, ma anche per garantire alle future generazioni spazi naturali rigenerati, fruibili e ricchi di valore culturale e paesaggistico.

Si tratta di un atto di responsabilità verso il territorio e la sua straordinaria ricchezza - ha dichiarato Alessandro Martella Direttore Generale di AzzeroCO2-. L’iniziativa rientra nel progetto europeo ‘LIFE Terra’ che vede Legambiente come unico partner italiano e del quale noi siamo sostenitori, un esempio concreto di come il lavoro sinergico tra diverse realtà consenta di restituire pregio ai nostri territori e consegnare ai cittadini luoghi fruibili a contatto con la natura”.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

