Fermato con oltre 45 chili di hashish nella bombola del gas dell'auto: arrestato 70enne

Un uomo di 70 anni è stato arrestato dalla polizia stradale di Arezzo-Battifolle dopo essere stato sorpreso a trasportare oltre 45 chili di hashish, nascosti all’interno della bombola del gas della sua auto.

Il controllo è avvenuto sull’autostrada A1, dove l’uomo, diretto verso sud, ha insospettito gli agenti per il suo atteggiamento nervoso. L’ispezione ha portato alla scoperta della droga, suddivisa in panetti e sigillata in buste sottovuoto per eludere i controlli.

Il carico ha un valore di mercato superiore ai 400.000 euro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato nel carcere di Arezzo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

