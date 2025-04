Festa per Silvia Rasoini, nuova centenaria di Livorno

È la signora Silvia Rasoini la nuova centenaria livornese. Ha festeggiato con i familiari e con gli altri ospiti e il personale della Rsa di via Passaponti, dove risiede dal 2018 e dove ha trovato tanti amici e tante amiche, in particolare la signora Lina, con cui è nato un legame di amicizia fortissimo e con cui condivide camera, tavolo e tutto il resto della vita in comunità. Silvia è molto affezionata anche a una ragazza che si chiama Silvia come lei, figlia di una nipote, sempre pronta ad aiutarla quando c’è bisogno.

Silvia Rasoini con le nipoti

Prima della pensione la signora Silvia ha lavorato nel settore tessile, per una ditta di confezioni di Antignano, e nel ricamo, ed ha sempre aiutato la famiglia. È una donna molto attiva e in gamba, guarda sempre il telegiornale, le piace leggere ed essere informata su tutto, partecipa ancora molto attivamente a tutte le attività e alle uscite organizzate dalla Rsa. Il segreto della sua longevità? "Lavorare, mangiare, bere, dormire e… tanta allegria", dice Silvia.

Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale, con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno

