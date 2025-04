Fiano al centro: al via riqualificazione di strade e marciapiedi, attenzione a cittadini e residenti

Lunedì 14 aprile ha segnato l'avvio dei lavori di riqualificazione della frazione di Fiano – così come annunciato dallo stesso sindaco Giovanni Campatelli durante l’incontro con i cittadini della frazione certaldese. Strade e marciapiedi si rifanno il look grazie a un intervento mirato e atteso, deliberato dalla Giunta Comunale (n. 177/2021) e finanziato con atto n. 168/2024.

L’ incontro con i cittadini è stata un'occasione importante per condividere anche altri obiettivi che l’amministrazione si pone per la frazione di Fiano. “L’incontro di stasera con i cittadini del Fiano ha rappresentato una importante occasione per ascoltare esigenze, ricevere suggerimenti e condividere prospettive. I preziosi e puntuali consigli emersi dal dialogo con i cittadini saranno tenuti in seria considerazione, nella consapevolezza che la partecipazione attiva della comunità è una risorsa fondamentale per costruire insieme il futuro del nostro territorio. L’Amministrazione comunale continuerà a promuovere questi momenti di ascolto e confronto, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini, nel segno della trasparenza, della vicinanza e dell’impegno concreto" - le parole del sindaco Campatelli.

Il cronoprogramma dei lavori e la dislocazione dei cantieri sono stati studiati con la massima attenzione, per minimizzare l'impatto sulla vita quotidiana, con una particolare attenzione alle esigenze di residenti e delle attività commerciali. La programmazione dei lavori in via Firenze è stata pensata per arrecare il minor disagio possibile, così come sono state considerate le dinamiche legate al trasporto scolastico e alle attività della scuola – riferisce l’assessora Romina Renzi - l’amministrazione comunale per venire incontro alle esigenze della frazione, ha altresì concertato di posticipare l'intervento in Piazza Gasparri alla fine di Luglio, così da consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni rionali. Questi sono tutti segnali tangibili dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso le frazioni certaldesi.

I lavori iniziano da via Santa Maria Novella (parte alta), per poi proseguire verso via Firenze fino a via delle Fonti a partire dalla metà di maggio e fino alla fine di luglio. L'intervento complessivo, che include lavori, oneri fiscali e tecnici, ammonta a €. 328.188,00. Nello specifico, si interverrà su: via Santa Maria Novella (riasfaltatura e nuovi marciapiedi), via Firenze (sistemazione e realizzazione di nuovi marciapiedi, attraversamenti pedonali e riasfaltatura), via delle Fonti (sostituzione della fognatura e rifacimento delle pavimentazioni) e Piazza Gasparri (rifacimento pavimentazioni, sistemazione scala e muretto, rinnovamento aiuole), con il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale dove necessario.

I lavori, affidati alla ditta Panza srl di Capannori (LU) con contratto siglato il 26 marzo, avranno una durata stimata di circa 180 giorni, con conclusione prevista entro il 31 ottobre 2025, condizioni meteorologiche permettendo.

L'Amministrazione Comunale si è impegnata a fornire aggiornamenti su tali lavori e ha anche aggiornato la comunità che interverrà durante la pausa estiva a realizzare l’apertura di passaggio sul retro presso la Scuola Primaria Pascoli, così da permettere l’accesso nella massima sicurezza di alunni e insegnanti tramite l’uso del parcheggio in via degli Ulivi – ha ricordato l’assessora all’Istruzione Romina Renzi: la suddetta scuola elementare registra quest’anno 16 bambini iscritti alla classe prima e sono già stati stanziati gli importi per garantire alla scuola del Fiano l’operatore che presta servizio del pre-scuola.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

