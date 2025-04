Forchettiere Awards, a Firenze proclamati i vincitori della quinta edizione

Diciassette vincitori per altrettante categorie, più sei premi speciali tra cui quello alla carriera assegnato allo chef Romano Franceschini del ristorante stellato Romano (Viareggio, LU). È un parterre de roi di oltre venti "luoghi del gusto" di Firenze e della Toscana - tra ristoranti, trattorie, pizzerie, cocktail bar, gelaterie, pasticcerie, ecc... – quello che ieri al The Social Hub Belfiore ha ricevuto i Forchettiere Awards 2025, i premi per la ristorazione patrocinati dal Comune di Firenze e dalla Camera di Commercio. Durante la cerimonia di premiazione, condotta da Adriana Tancredi davanti a oltre 200 persone, il nome di ogni vincitore è stato annunciato tra una cinquina di finalisti, a loro volta selezionati da una giuria popolare e una tecnica tra gli oltre 200 locali coinvolti nel premio. Le votazioni sono andate avanti per tutto aprile sul sito della testata "Il Forchettiere". Dal canto loro, i 40 giurati del panel tecnico – il cui voto pesa per il 60% – hanno espresso le loro preferenze, anche per categorie come le nuove aperture del 2024 e per lo chef da tenere d’occhio.

C’è chi è tornato a vincere dopo i due anni di stop (La Leggenda dei Frati tra i ristoranti, Giovanni Santarpia tra le pizzerie o lo Sparkling American Bar tra i cocktail bar) e chi ha assaporato per la prima volta il gusto della vittoria, come la gelateria La Sorbettiera, i Fratelli Briganti o Bambi Trippa e Lampredotto. E non sono mancate le sorprese, come la vittoria al fotofinish del Borro Tuscan Bistro davanti a Casa Ciabattini o quella di Marisa davanti alla Bottega di Pasticceria. Altre volte - come per il Santa Elisabetta tra i ristoranti d'hotel o Haveli tra quelli internazionali - la vittoria è stata invece più netta.

Ecco tutti i vincitori del Forchettiere Awards 2025

• Borro Tuscan Bistro (ristorante Firenze, premio acqua Fonteviva)

• La Leggenda dei Frati (ristorante fine dining, premio Consorzio Chianti Colli Fiorentini)

• Santa Elisabetta (ristorante d’hotel, premio Riso Testa)

• Al 588 (ristorante della provincia, premio San Pietro a Pettine)

• Fratelli Briganti (trattoria tradizionale, premio Distilleria urbana Du.It)

• Haveli (ristorante internazionale, premio Giotto Fanti Fresh)

• Giovanni Santarpia (pizzeria, premio Forni Valoriani)

• Santa (cocktail bar, premio Distilleria Elettrico)

• La Sorbettiera (gelateria artigianale, premio Cono Firenze)

La Sorbetteria (ph Luca Managlia)

• Marisa (pasticceria, premio Noalya Cioccolato)

• Bambi Trippa & Lampredotto (street food, premio Macelleria Soderi)

• S.Forno (bottega & gastronomia, premio Birra Comedia)

• Carlotta Aggio (One to watch, premio Aringhieri distribuzione)

• Onde - Four Seasons Hotel Firenze (nuova apertura 2024, premio Chapin & Landais)

Onde, premio miglior nuova apertura 2024 (ph Luca Managlia)

A questi si aggiungono i tre vincitori delle categorie relative alla Toscana:

• il ristorante La Sosta del Cavaliere di Sovicille (Si), premio Il Palagiaccio;

• la pizzeria O' Scugnizzo di Arezzo, premio SDH distribuzioni;

• il cocktail bar Sparkling American Bar di Monte Argentario (GR), premio Coltelleria Ambrogio Sanelli;

I premi speciali del Forchettiere Awards 2025:

Saporium, premio ristorante green dell'anno (ph Luca Managlia)

Nella stessa occasione, come da tradizione, sono stati consegnati i premi speciali assegnati dalla redazione della testata. Il riconoscimento al Ristorante green dell’anno è andato a Saporium guidato dallo chef Ariel Hagen, quello al Piatto dell’anno alle "Animelle di cuore" dello chef Antonello Sardi (Serrae Villa Fiesole), quello al Cocktail signature dell’anno a "Fig & Spice" del bar Visconti (Belmond Castello di Casole). E ancora: la Pizza dell'anno è "In crosta di semi" di Manodopera, mentre il Personaggio dell’anno nel settore dell’accoglienza è stato assegnato a Faramarz Poosty, direttore del Locale, e - come accennato - quello alla carriera allo chef Romano Franceschini (“Romano” a Viareggio LU). A tutti i vincitori è andato, oltre al trofeo, una divisa da chef realizzata ad hoc da Casa della Divisa.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate