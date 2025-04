Fucecchio per lo sport, l'amministrazione comunale premia il mondo sportivo

Un riconoscimento per gli atleti, i tecnici e le società che si sono particolarmente distinti nel corso del 2024, raggiungendo risultati di prestigio nel panorama sportivo regionale e nazionale. E' il premio “Fucecchio per lo sport”, promosso dal Comune di Fucecchio e dalla Consulta dello Sport e giunto alla seconda edizione, la cui cerimonia è in programma giovedì 17 aprile alle ore 18 presso il teatro Pacini.

Alla serata, coordinata da Lorenzo Guidi, laureato in Scienze motorie, Sport e Salute, interverranno la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, il vice sindaco e assessore allo sport Fabio Gargani e il presidente della Consulta dello Sport Alberto Beconcini. A premiare il presente ed il futuro dello sport fucecchiese saliranno sul palco il delegato allo sport della Città Metropolitana Nicola Armentano, il presidente del CIP Toscana Massimo Porciani, il presidente del CONI Toscana Simone Cardullo, il professor Salvatore Conte, docente di Scienze motorie all’Università di Firenze e i rappresentanti del comitato organizzatore EuroGym 2026. Durante la cerimonia saranno consegnati targhe ed attestati di merito a coloro che, con impegno e passione, hanno dato lustro alla nostra città e portato in alto il nome di Fucecchio nel panorama sportivo.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

