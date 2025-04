Il Pd Empolese Valdelsa aderisce al comitato referendario per 5 sì su lavoro e cittadinanza

Il Pd Empolese Valdelsa ha aderito al comitato per i 5 sì ai referendum su lavoro e cittadinanza, costituitosi lo scorso 8 aprile presso i locali della Camera del Lavoro di Empoli.

Il referente per la federazione sarà Giorgio Benassi, responsabile organizzazione Pd Empolese Valdelsa.

«Invitiamo tutti ad andare a votare, perché il referendum è un grande strumento di democrazia diretta, che merita sempre di essere valorizzato-dichiara Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa-. Nel merito dei cinque quesiti la posizione del partito è quella uscita dalla direzione nazionale del 27 febbraio scorso: appoggia e supporta tutti e 5 i quesiti referendari, in linea con l'azione politica portata avanti dal Pd negli ultimi anni, caratterizzata per un impegno preciso su questi temi.

Sosteniamo, quindi, il quesito sulla cittadinanza, perché allinea l'Italia alla maggior parte dei Paesi europei, a partire da Germania e Francia, e rappresenta una conquista di civiltà, considerando che oggi sono moltissimi i cittadini di origine straniera che vivono e lavorano nel nostro Paese e contribuiscono, così, alla sua crescita economica e sociale.

Sosteniamo anche i quattro referendum sul lavoro, senza chiedere abiure a nessuno, perché il pluralismo interno nel Pd è sempre stato e resta un valore, ma il jobs act è una legge di dieci anni fa, che è stata scritta e approvata in una stagione politica ed economica completamente diversa. Allora c'era la volontà di stimolare il più possibile l'occupazione. Oggi, anche all'esito della discussione sviluppata nell'ultimo congresso, il Pd ha indicato tra le sue priorità la tutela di tutte le fragilità che caratterizzano il lavoro, come dimostrano le proposte di legge presentate in Parlamento in questa legislatura sul salario minimo, sulla rappresentanza, sul contrasto alla precarietà, sulla sicurezza sul lavoro, sul congedo paritario».

«Come Pd Empolese Valdelsa intendiamo collaborare fattivamente con le altre sigle che compongono il comitato nelle attività che verranno messe in campo. In particolare, —afferma Benassi-, stiamo seguendo e supportando la nascita di comitati in ognuno dei comuni dell'Unione, e ci impegneremo in varie iniziative di pubblicizzazione e sensibilizzazione, con l'obiettivo di favorire il raggiungimento del quorum e l’affermazione dei 5 sul nostro territorio.».

«Sostenere i referendum vuol dire difendere i diritti dei lavoratori, diminuendo la precarietà e garantendo tutele più solide contro i licenziamenti ingiusti, vuol dire promuovere la sicurezza sul lavoro, rendendo le imprese appaltatrici responsabili per la protezione dei lavoratori. Vuol dire riconoscere il valore di chi vive e contribuisce in Italia, dimezzando i tempi per ottenere la

cittadinanza-sottolinea Giacomo Cucini, responsabile lavoro per la federazione Pd Empolese Valdelsa-. Il Partito democratico ha dimostrato un impegno concreto e costante nel sostenere questi referendum, partecipando attivamente alla raccolta firme e promuovendo una campagna capillare in tutto il Paese, confermando una nuova fase economica sociale e politica in cui è necessario riconnetterci alle problematiche delle lavoratrici e dei lavoratori, alle loro tutele e ai loro diritti».

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

