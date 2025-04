'Il sindaco in diretta': Mantellassi parla di frazioni, sicurezza idraulica, stadio e nuovo teatro

Secondo appuntamento della rubrica di approfondimento 'Il sindaco in diretta' in onda su Radio Lady, con protagonista Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli. La rubrica, promossa dall'Amministrazione comunale di Empoli, si occuperà di parlare dei tanti progetti in corso dell'amministrazione comunale. In questo appuntamento, Mantellassi ha parlato del Piano Frazioni e Quartieri, intervenendo anche sulla questione della sicurezza idraulica, la riqualificazione dello stadio C. Castellani, il punto sul nuovo teatro F. Busoni e il piano di rigenerazione dei parchi.

Recupera l'intervista completa

"Da gennaio - ha spiegato Mantellassi - abbiamo cominciato a riunire la giunta una volta a settimana nelle frazioni. Dopo una prima parte di lavoro amministrativo, dedichiamo un’ora per fare il punto zona per zona e programmare gli interventi, assegnando a ciascun assessore specifiche responsabilità”. Un metodo partecipativo che, terminata la fase di pianificazione interna, è sfociato in un ciclo di assemblee pubbliche aperte alla cittadinanza.

La prima si è svolta a Monterappoli, dove sono stati presentati gli interventi previsti nei prossimi cinque anni e gli aggiornamenti sulle opere già in corso: dall’ampliamento del cimitero al fontanello già finanziato, fino al rifacimento del giardino previsto per il 2025. Oggi, lunedì 15 aprile alle 21, è in programma la seconda assemblea, stavolta a Ponzano, dove il tema centrale sarà inevitabilmente quello dell’alluvione.

Mantellassi ha poi spiegato il nuovo format scelto per le assemblee pubbliche. “Ho deciso di fare un intervento introduttivo breve, presentando solo gli interventi specifici per quella zona. Poi spazio alle domande dei cittadini, che così scelgono direttamente i temi della serata”. Una modalità che ha già riscosso apprezzamenti. Il Piano Frazioni e Quartieri è disponibile anche sul sito del Comune, con mappe interattive, tempistiche e annualità previste per ciascun intervento.

Tra i progetti in evidenza, i lavori al cimitero di Sant’Andrea nel 2025 (seguiti dall’assessore Falorni), la riapertura della scuola di Fontanella nel 2026 con l’assessora Maria Grazia Pasqualetti a coordinare il recupero della struttura.

Sicurezza idraulica

Tra i temi centrali affrontati dal sindaco Alessio Mantellassi, un’attenzione particolare è stata dedicata alla sicurezza idraulica del territorio, resa ancora più urgente dagli eventi alluvionali degli ultimi mesi.

“Gli eventi alluvionali hanno dimostrato quanto siano centrali gli investimenti per la messa in sicurezza del territorio”, ha sottolineato il sindaco. Opere complesse e costose, come le casse di espansione, già previste nel Piano delle opere pubbliche approvato lo scorso dicembre. “Quella sull’Orme è finanziata ed è in fase avanzata di progettazione. Per Fontanella e Sant’Andrea siamo invece in cerca di fondi”. Interventi strutturali, ha spiegato Mantellassi, che richiedono tempo, ma sono parte di una strategia decennale fondamentale: “Serve un nuovo modo automatico di relazione tra reticolo minore e fiume in caso di chiusura delle cateratte". Una sorta di scudo, spiega Mantellassi, che protegge la città in caso di alluvione. Per quanto riguarda i finanziamenti, "Stiamo lavorando per partecipare ai bandi regionali con progetti pronti" dichiara il primo cittadino.

Stadio Castellani e Teatro Busoni

Durante la puntata, il sindaco ha affrontato anche due temi molto attesi: la riqualificazione dello stadio Carlo Castellani e il nuovo Teatro Ferruccio Busoni.

“Abbiamo ricevuto una proposta di project financing nel luglio 2024 - ha ricordato Mantellassi - e avviato un percorso partecipativo durato oltre due mesi. Sono arrivate critiche, certo, ma abbiamo ascoltato tutti: cittadini, commercianti, associazioni”. A gennaio, la giunta ha chiesto una serie di modifiche al progetto. “In molti ci hanno detto che erano troppe e che volevamo farlo saltare. Invece l’Empoli ha accettato e il 31 marzo ha presentato una proposta aggiornata. Il 3 aprile si è aperta ufficialmente la Conferenza dei servizi, primo step tecnico-amministrativo”. La fase preliminare si concluderà il 12 giugno.

Per quanto riguarda il nuovo Teatro Busoni, “la recente cena di raccolta fondi, della campagna 'Adotta una Poltrona', ha avuto successo: 500 persone presenti. Vogliamo che il teatro diventi un centro culturale integrato con la città. Il progetto prevede una piazza verde attorno all’edificio, la sistemazione del parcheggio retrostante e il restyling del Palazzo delle Esposizioni”. Sono già stati ottenuti 2 milioni di euro dalla Regione Toscana, a cui si aggiunge il co-finanziamento comunale e una richiesta al Ministero della Cultura. L’obiettivo è completare la parte legata al PNRR entro dicembre 2026 e trovare ulteriori fondi per concludere l’intero progetto.

Giardini e scuole

Il sindaco ha infine parlato degli interventi sui giardini pubblici: “Ci siamo presi l’impegno di rifarne un po’ ogni anno, con 250mila euro annuali. Sei cantieri aperti: già chiusi quelli in via Adda, a Pagnana e Santa Maria. Stiamo concludendo quelli a Marcignana, Brusciana e alle Case Fanfani”. Buone notizie anche sul fronte scolastico: è stato approvato in consiglio comunale l’atto per riaprire la scuola di Fontanella con un nido. “Grazie al progetto regionale Nidi Gratis, le famiglie con ISEE fino a 40.000 euro non dovranno pagare alcuna tariffa”.

Empoli, ha detto il sindaco, “non si costruisce solo con grandi opere, ma con l’ascolto e la partecipazione diffusa”.

I Prossimi appuntamenti con i cittadini: stasera 15 aprile a Ponzano alle ore 21, poi il 28 aprile a Ponte a Elsa.

Si ricorda che sul sito del Comune è possibile seguire da vicino ogni intervento.