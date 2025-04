Incendio in appartamento, 64enne ustionato

Un uomo di 64 anni è rimasto gravemente ustionato nell’incendio della sua abitazione, scoppiato nella notte ad Ambra, nel comune di Bucine. Le fiamme sarebbero partite dal divano su cui l’uomo stava dormendo e hanno coinvolto il primo piano di un edificio di tre piani.

Il 64enne, unico presente in casa, è stato soccorso da un vigile del fuoco fuori servizio e da alcuni passanti, prima dell’arrivo dei soccorsi. È stato poi trasportato al centro grandi ustionati di Pisa. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’appartamento è stato dichiarato inagibile. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

