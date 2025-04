La mostra "Amici per la Pelle" fa tappa alla scuola media di Santa Maria a Monte

Prosegue la mostra itinerante di "Amici per la pelle" nelle scuole del distretto conciario. Inaugurata in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, lo scorso 21 marzo, la mostra ha fatto tappa nei giorni scorsi nella scuola media Carducci di Santa Maria a Monte, alla presenza di tanti ospiti in rappresentanza di scuola, mondo dell’impresa e istituzioni. "Il progetto Amici per la Pelle - dice il sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande - è sempre capace di rinnovarsi proponendo ogni anno spunti nuovi agli studenti che comprendono come intorno all’industria della pelle sia strutturato un mondo che può offrire loro importanti opportunità di studio e lavoro. Anche grazie all’impegno degli insegnanti coinvolti, gli studenti vengono stimolati nel modo migliore e, sullo sfondo della pelle, riescono a creare delle vere e proprie opere d’arte".

"Grazie alla mostra itinerante - dice Alessandro Imperatrice, preside della scuola Carducci - il progetto Amici per la Pelle continua a coinvolgere gli studenti anche dopo la premiazione finale delle opere avvenuta a Lineapelle. In questo modo gli studenti hanno un’occasione ulteriore per vedere riconosciuto il proprio impegno ritrovandosi di nuovo a contatto con tutto quanto è connesso all’industria conciaria diventando sempre più consapevoli delle risorse che la concia può offrire".

Alla presentazione della mostra nella scuola Carducci, con il sindaco Del Grande e il dirigente Imperatrice, erano presenti rappresentanti dell’Associazione Conciatori e la professoressa di arte e immagine Francesca Tolomei, vera beniamina degli studenti che le hanno dedicato un lungo applauso per l’impegno con cui anche quest’anno li ha seguiti nella realizzazione dei lavori della scuola, risultati tra i più apprezzati durante la premiazione finale del progetto avvenuta a Linaepelle.

Già esposti nelle scuole di Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto, dopo la presentazione delle opere nella scuola Carducci di Santa Maria a Monte, il tour Amici per la Pelle proseguirà nelle scuole medie di Ponte a Egola e Fucecchio.

Fonte: Associazione Conciatori

