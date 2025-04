La 'Processione dei Misteri' di Trapani, mostra all’Oratorio di San Carlo

Un reportage fotografico sulla “processione dei misteri” di Trapani, tradizione secolare di origine spagnola che rappresenta la passione e la morte di Cristo. E’ questo il biglietto da visita della mostra curata da Marco Mangini, Antonio D’Ambrosio e Giancarlo Biondi del Gruppo Fotografico “Giglio Rosso” che sarà inaugurata all’Oratorio di San Carlo (via Testaferrata) sabato 19 aprile, alle ore 17.00 (ingresso gratuito).

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, rientra a pieno titolo negli interessi del Gruppo, impegnato nel far conoscere usi, costumi e tradizioni locali che hanno radici antiche. In questo caso, il tema scelto dai curatori riguarda un evento che si tiene ogni venerdì santo a Trapani, lungo un percorso che dura quasi 24 ore senza interruzioni.

Protagonisti, appunto, sono i “misteri”, ovvero venti gruppi che rappresentano altrettanti momenti della “passione” di Cristo, raccontati nella mostra attraverso trentasei immagini e uno slide show dove i fotografi hanno voluto evidenziare – come ha sottolineato Sabrina Fioravanti – “il loro collezionare attimi, farne incetta”, mentre camminano “in mezzo alla folla con il passo leggero di un predatore occhiuto”.

All’inaugurazione della mostra interverrà l’Assessore alla Cultura, Franco Spina.

“La Processione dei Misteri – sottolinea l’Assessore Spina - è ripensare a tutti i Venerdí di Pasqua della mia vita, reali e simbolici, alle mie origini e alla “zolla” da cui provengo. Di un bianco-e-nero magistrale, queste impressioni di volti, dettagli, momenti, lasciano trasparire tutta l’emozionalità del rito e una sacralità diversa, che prescinde quella di natura religiosa o divina, ma afferisce a quella “piccola”, pontentissima, tutta umana. Grazie a Marco, Antonio e Giancarlo e in generale a tutto il Gruppo Fotografico Giglio Rosso (preziosa risorsa non solo per Castelfiorentino) per questo nuovo regalo, fatto di sguardi inediti, profumo di casa, umanità e bellezza”.

La mostra rimarrà aperta fino al 27 aprile con il seguente orario: tutti i giorni ore 17.00-19.00, sabato e festivi ore 10.00-12.30 e 17.00-19.00

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa