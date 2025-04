Maltempo, nel Pistoiese caduti 130 mm di pioggia: attivati impianti idrovori

A causa del maltempo, nel Pistoiese sono caduti fino a 130 mm di pioggia, in particolare nella zona dell'Acquerino. Sono stati attivati gli impianti idrovori di Senice, Castelletti e Crucignano. L’Ombrone Pistoiese ha raggiunto il secondo livello di guardia a Poggio a Caiano, ma non abbastanza da attivare le casse di espansione di Ponte alle Vanne. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha comunicato che nelle prossime ore le piogge diventeranno più sparse. Il torrente Stella è in calo ma resta al secondo livello di guardia, mentre il Bisenzio e altri corsi d’acqua minori sono al primo livello.

