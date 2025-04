Maria Antonietta Gulino eletta presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi

Maria Antonietta Gulino, dal 2020 presidente dell’Ordine Psicologi della Toscana, è stata eletta presidente del Consiglio nazionale, prima donna a rappresentare una professione dove gli uomini sono circa il 20%.

In Toscana ha contribuito alla stesura della legge sullo psicologo di base, la cui sperimentazione è partita nel settembre scorso.

Fa parte della Consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie, un organismo del Consiglio della Città Metropolitana di Firenze.

Nicola Armentano, Consigliere metropolitano e Presidente della Consulta, si congratula con la Presidente: "Esprimo grande soddisfazione personale per il prestigioso incarico. Un risultato frutto e testimonianza delle grandi capacità e della competenza dimostrata. Come Consulta delle professioni socio sanitarie, oltre ad esprimere compiacimento per questo risultato molto importante, rimaniamo fiduciosi di poter continuare a lavorare insieme".

