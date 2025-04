Normale, aperte le candidature per i corsi estivi

È iniziata la stagione dell’orientamento della Scuola Normale Superiore che coinvolgerà questa estate circa 450 studenti provenienti da tutta Italia e dall’estero, in questo momento iscritti in quarta superiore.

Fino a giovedì 8 maggio si potrà presentare domanda per partecipare a uno dei quattro corsi residenziali, in programma a San Miniato in provincia di Pisa (due corsi, dal 22 al 25 giugno e dal 26 al 29 giugno), a Torino - Centro Congressi Lingotto (Dal 30 giugno al 3 luglio) e a Roma -Accademica Nazionale dei Lincei (dal 7 al 10 luglio).

La partecipazione è gratuita, così come il vitto e l’alloggio nelle quattro sedi dei corsi. I ragazzi e le ragazze potranno presentare candidatura spontanea, oppure possono essere i dirigenti scolastici a segnalare fino a un massimo di 5 studenti e studentesse meritevoli per istituto, dopodiché avverrà la selezione degli allievi e delle allieve ammessi.

I corsi di orientamento della Scuola Normale Superiore sono pensati per offrire a studentesse e studenti particolarmente motivati, con un buon — se non eccellente — rendimento scolastico, l’opportunità di compiere una scelta consapevole sul proprio percorso universitario. Attraverso lezioni accademiche e seminari tenuti da docenti, allievi e allieve del corso di perfezionamento, favoriscono la conoscenza diretta delle discipline coltivate dalla Normale e del suo peculiare modello formativo. L’iniziativa contribuisce inoltre a diffonderne la conoscenza come istituzione pubblica, gratuita e ha promuovere il suo ruolo di motore di mobilità sociale.

Insieme a questa opportunità, sono previsti due ulteriori corsi in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna che si svolgeranno a Pisa, il primo proprio alla Scuola Sant’Anna dal 24 al 27 giugno e il secondo alla Normale dal 13 al 16 luglio. Anche la Scuola di Orientamento Universitario è gratuita, mentre per la partecipazione si valuteranno esclusivamente le auto-candidature e la media scolastica.

Tutte le informazioni riguardanti l’orientamento della Scuola Normale da quest’anno sono organizzate in un apposito portale, https://orientamento.sns.it/, conforme alle linee guida di Designers Italia tese a realizzare siti e servizi digitali semplici, accessibili, inclusivi e che riducono le disuguaglianze. Per la prima volta, inoltre, all’interno del portale, la Scuola Normale sperimenta l’utilizzo di un chatbot di intelligenza artificiale, sviluppato dai propri servizi informativi con la ditta Net7, in grado di assistere h24, 365 giorni all’anno, coloro che chiedono informazioni sulle attività di orientamento e sulle modalità di partecipazione ai corsi, un servizio che integra quello tradizionale dello staff orientamento.

Fonte: Scuola Normale Superiore - Ufficio stampa

Notizie correlate