“Se parcheggi così blocchi il parcheggio”

Questa segnalazione/protesta arriva da un gruppo di cittadini che abita nel quartiere stazione di Pontedera, tra via Carducci e via Sacco e Vanzetti, e riguarda il parcheggio auto accanto alla stazione dei bus.

Qualche settimana fa il Comune ha ristretto il parcheggio per far più posto ai bus che escono dalla stazione ed entrano in strada.

Ristringendo il parcheggio sono state tinte di nero alcune strisce blu del parcheggio, cioè sono stati tolti 5 stalli blu, 5 parcheggi.

Questo però non è chiarissimo a molti cittadini, forse non residenti, che un giorno sì e l’altro pure, continuano a parcheggiare negli stalli cancellati, di fatto bloccando il parcheggio: chi si trova ad arrivare dopo questi parcheggi errati deve fare retromarcia.

Un problema piccolo, per carità, ma un disagio per gli automobilisti. I cittadini residenti hanno più volte contattato la municipale chiedendo di intervenire, ma per adesso non è successo niente. Da qui la decisione di inviare questa segnalazione ai media.

L’ideale, per il gruppo dei cittadini residenti, sarebbe quello di inserire un cartello alla fine del parcheggio in cui viene scritto di non occupare gli stalli cancellati.

