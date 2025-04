PH, riaperto tavolo di confronto a Barberino Tavarnelle

Si è riaperto il tavolo di confronto tra azienda, enti locali e organizzazioni sindacali a favore dei lavoratori e delle lavoratrici della pH multinazionale Tuv Sud. “Grazie alla Regione Toscana, – dichiara il sindaco David Baroncelli – al percorso collegiale realizzato dai Comuni del Chianti e dell’area fiorentina e dalle organizzazioni sindacali, si è riattivato un dialogo che si era interrotto”. “E’ ripartito un confronto dopo settimane di tensioni in cui l’azienda – continua - ha ascoltato le ragioni degli enti, un tavolo che lavorerà per ottenere le garanzie di mantenimento della qualità produttiva e di riqualificazione dell’area industriale, nonché assicurare sostegno alle ragioni e alle condizioni lavorative dei dipendenti e delle dipendenti”.

Resta tuttavia l’amarezza sulla mancata valutazione della proposta inoltrata dal sindaco Baroncelli alla direzione della pH. “L’azienda non ha vagliato alcuna proposta – tiene a dire - tra quelle che ho avanzato dopo aver preso contatti con investitori e proprietari di immobili”. Il primo cittadino si era infatti adoperato nelle scorse settimane per cercare una soluzione che potesse rispondere alle esigenze dell’azienda. In particolare aveva individuato un sito di circa 6000 metri quadri, realizzato nel 2022, libero, vuoto, rispondente ai requisiti richiesti, a 100 metri dall’attuale localizzazione dell'azienda.

“Crediamo nell’ispirazione che il nostro territorio, per le sue specificità, possa suggerire alle realtà economiche – insiste – la nostra è un’area industriale che stimola a fare e realtà di impresa capace di investire in maniera trasparente e lungimirante sulla professionalità dei dipendenti e delle dipendenti. Auspichiamo che la qualità della vita di queste persone non venga penalizzata pensando soprattutto alle lavoratrici sulle quali già grava la gestione familiare e l’attività di cura. Al lavoro noi associamo dignità e parità di diritti e non ci stancheremo mai di far sentire la nostra voce e di far valere gli strumenti che sono nelle nostre competenze, nonché difendere i principi che fanno vivere da 75 anni la Carta Costituzionale”.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa