Postazione di ascolto dei cittadini 'Dillo alla Lega' a Fucecchio: si parla anche di rischio idreogeologico

Domani 16 aprile dalle ore 9 alle ore 13,15 la Sezione di Fucecchio della Lega Salvini Premier, organizzerà in piazza XX Settembre all'ingresso del mercato settimanale lato Bar Giuliano, una postazione di ascolto dei cittadini denominata "Dillo alla Lega" e tra i temi in discussione ci sarà anche quello attualissimo del rischio idrogeologico, soprattutto alla luce dei più recenti eventi alluvionali che dal novembre del 2023 hanno interessato anche il territorio della nostra Città (in caso di maltempo la postazione sarà collocata con lo stesso orario nei pressi del Bar pizzeria sempre in piazza XX Settembre).

Sarà presente tra gli altri anche il Segretario locale del Carroccio, Marco Cordone anche Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze che in merito dichiara:" Da Consigliere Provinciale di Firenze ho sempre seguito con attenzione i temi del rischio idrogeologico e della difesa del suolo e questo pallino mi è rimasto nel tempo. Animati da questo spirito, vorremmo sapere dalle Autorità preposte che cosa hanno fatto i Consorzi di Bonifica per quanto riguarda la manutenzione del cosiddetto reticolo idraulico minore, fattore questo che ha causato un forte rischio idrogeologico sul nostro territorio. Vogliamo capire perché i nostri territori in una situazione complessiva della Regione Toscana piuttosto critica, si trovino frequentemente in queste situazioni e vorremmo sapere quanto è stato investito e quanto è stato fatto dalla Regione Toscana per la prevenzione, compresa la manutenzione del reticolo idraulico minore, alla luce anche delle recenti deliberazioni del Governo centrale di Centrodestra che ha decretato lo stato di emergenza nazionale per un anno con uno stanziamento complessivo di poco meno di 58.000.000€ con un primo acconto di 5.700.000€ prelevato dal Fondo per le emergenze nazionali. Inoltre, sarebbe interessante capire come ha funzionato nel tempo, il rapporto tra il Comune di Fucecchio e il Consorzio di Bonifica competente perché ci sembra che qualcosa non abbia funzionato; e'forse pleonastico ribadire che la nostra è un' opposizione costruttiva".

Lega Salvini premier

sezione comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi Valdarno Inferiore