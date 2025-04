Rinviati lavori alla rete idrica a Santa Maria a Monte

In riferimento ai lavori sulla rete idrica nel comune di Santa Maria a Monte, inizialmente programmati per domani (mercoledì 16 aprile), Acque comunica che a causa delle condizioni meteorologiche avverse si è reso necessario rinviare l’intervento a data da destinarsi. Per questo motivo il servizio idrico rimarrà regolare, e non sarà sospesa l’erogazione idrica, nelle vie Falorni, Rovaio, Paniaccio, Bruno, Cappelletto, Fontine, nel tratto di via Valdinievole Nord e in Rio Vaiano (nel comune di Bientina). L’intervento verrà riprogrammato a nuova data, che sarà resa nota con successivo comunicato. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA