Ruba in supermercato e aggredisce addetto sicurezza, denunciato

Il 13 aprile 2025 a Firenze, un 41enne marocchino è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri per rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’uomo aveva rubato generi alimentari in un supermercato LIDL di via Baracca e, per fuggire, aveva aggredito l’addetto alla sicurezza, causandogli lesioni guaribili in 7 giorni. I Carabinieri, presenti in zona, sono intervenuti prontamente bloccandolo nonostante la sua resistenza. La refurtiva è stata restituita. L’uomo, già destinatario di un foglio di via, è stato denunciato anche per la sua violazione. Dopo l’udienza, è stato rimesso in libertà.

