A Greve un pranzo in memoria di Davide Astori, a sostegno di Cure2Children

Un’occasione per ritrovarsi, ricordare e fare del bene. Domenica 11 maggio 2025, alla suggestiva Fattoria di Vignamaggio (Greve in Chianti), si terrà un pranzo in memoria di Davide Astori, il Capitano amato da tutta Firenze e non solo.

Organizzato in collaborazione con la Famiglia Astori, l’evento è pensato come un momento di cuore, amicizia e solidarietà. Un modo per ricordare Davide attraverso i valori che ha sempre rappresentato: lealtà, eleganza, amore per la maglia e per il prossimo.

Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Cure2Children, impegnata nel portare cure salvavita ai bambini malati di patologie onco-ematologiche nei Paesi a basso reddito. Durante il pranzo, ci sarà spazio anche per sorridere e sognare con uno spettacolo di magia offerto dal prestigiatore Magico Matteo, per rendere la giornata ancora più speciale.

"Davide era un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Ricordarlo così, facendo del bene, è il modo più autentico per tenere vivo il suo esempio", dichiarano gli organizzatori. Prenotazione obbligatoria ai numeri: 370 7206053 – 335 1990777.

"Tifosi Viola, amici, famiglie: unitevi a noi per un pranzo che è anche un abbraccio collettivo a Davide, e a tutti i bambini che meritano una possibilità di guarigione".

