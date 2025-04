Approvata la mozione sulla difesa dei diritti umani: "Empoli cantiere di pace"

Durante il Consiglio Comunale il consigliere Daniele Giannoni della lista Alessio Mantellassi sindaco – Una storia empolese ha presentato l’Ordine del Giorno dedicato alla Difesa dei Diritti Umani, originariamente previsto per il 10 dicembre, in occasione della giornata internazionale di tali diritti. Questo documento sancisce il profondo impegno del Comune di Empoli nel riaffermare i valori della dignità, della libertà e dell’uguaglianza, elementi indispensabili per garantire pace e giustizia in un contesto globale segnato da conflitti e disuguaglianze.

Contestualmente, l’amministrazione comunale, con principale referente l’assessore alla Cultura della Pace Matteo Bensi, ha avviato il ciclo di incontri “RISIKO – Dalla geopolitica alla geografia dei diritti”, che si terrà dal 29 aprile al 4 giugno 2025. Durante questo percorso formativo, si affronteranno temi cruciali quali le trasformazioni in atto nel nostro Pianeta, il significato di “geografia dei diritti” e il ruolo dell’attivismo civile per il disarmo, offrendo uno spazio di riflessione e confronto che mira a rafforzare la cultura della pace.

Il documento in oggetto non rappresenta un mero impegno formale: esso sancisce la partecipazione attiva del Comune di Empoli al programma del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e ribadisce il nostro sostegno al ruolo centrale delle Nazioni Unite nella costruzione di un ordine mondiale fondato sul rispetto reciproco e sulla cooperazione. Attraverso l’adesione a iniziative di respiro nazionale, quali la Campagna per la Democratizzazione dell’ONU, l’Assemblea ONU dei Popoli e la Marcia PerugiAssisi 2025, Empoli si conferma come “cantiere di pace”, capace di trasformare il proprio territorio in un laboratorio di progetti concreti per il rispetto dei diritti umani e il dialogo interculturale.

“Personalmente – commenta il consigliere Giannoni -, sono particolarmente soddisfatto che questa mozione sia stata approvata all’unanimità. Voto tale che, oltre a rappresentare un segnale forte di unità, testimonia la convinzione che ogni impegno, per quanto locale, possa contribuire a dare impulso a un cambiamento globale. Difendere i diritti umani non è soltanto un dovere morale, ma è il fondamento di una società più equa e sicura per tutti. Empoli, ancora una volta, dimostra la sua volontà di essere protagonista attivo in un percorso che guarda al futuro con speranza e concretezza”.

L’assessore Bensi infine conclude affermando che “Solo ripartendo dai diritti si può ricominciare a immaginare un mondo di popoli in pace. Con questo passaggio in Consiglio Comunale aderiamo con convinzione alla marcia per la Pace PerugiAssisi del 12 di ottobre 2025.”

Fonte: Ufficio stampa

