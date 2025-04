Cgil Empolese-Valdelsa: in 300 all’attivo di zona per lanciare la campagna referendaria dei 5 Sì

Grande partecipazione all'attivo di zona della Cgil empolese-valdelsa di oggi. Circa 300 delegati, delegate e attivisti di tutti i settori di lavoro, con la sola eccezione dei dipendenti pubblici impegnati in questi giorni col rinnovo delle RSU, si sono ritrovati alla Casa del Popolo di Ponte a Elsa.

Parte da qui, dopo il lancio nazionale di sabato scorso e la nascita del Comitato referendario 5SI dell'empolese-valdelsa, l'impegno della CGIL per i referendum dell' 8 e 9 giugno.

Decine di Comitati aziendali sono già stati avviati ed altri seguiranno nei prossimi giorni, e nelle prossime settimane saremo impegni quotidianamente per far conoscere le ragioni dei referendum.

Se vinceranno i SI, il 10 giugno oltre 13 milioni di persone vedranno un immediato miglioramento delle proprie condizioni.

Gli assunti dopo il 2015 torneranno ad avere le tutele dell'Articolo 18, una ferita che abbiamo la possibilità di chiudere definitamente, e i dipendenti delle piccole aziende e chi lavora con contratto a termine vedranno aumentare le proprie tutele, riducendo la precarietà delle loro condizioni.

E ancora, il quarto quesito darà maggiori tutele di sicurezza negli appalti, assegnando alle stazioni appaltanti le responsabilità della sicurezza in tutta la filiera.

Infine 2 milioni e mezzo di persone da sempre in Italia potranno avere la cittadinanza, mettendo fine a una norma ingiusta inserita nel nostro ordinamento nel 1992.

Il dibattito è stato animato da delegati e delegate e ha visto la partecipazione, oltre che di dirigenti della CGIL, anche di Silvia Bini dell'ARCI toscana, di Insaf Dimassi del Comitato Cittadinanza e del Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi.

I lavori sono stati conclusi da Rossano Rossi, Segretario Generale della CGIL Toscana.

Sono stati inoltre affrontati i temi legati alla guerra e al massacro in Palestina, per ribadire la posizione della CGIL a sostegno della pace e il disarmo, e i temi del recente decreto sicurezza, un atto autoritario che insieme alla Rete NO DDL Sicurezza contrasteremo.

Dall'Attivo in conclusione arriva un grande appello per andare a votare l'8 e 9 giugno e votare sì per rimettere al centro il lavoro e i diritti.

Fonte: Segreteria Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze

