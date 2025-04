"Combattenti per la Libertà", il 25 aprile a Castelfiorentino dai trekking al pranzo partigiano

Un 25 Aprile nel ricordo dei “Combattenti per la Libertà”. Un programma che nasce dal confronto con le associazioni che hanno preso parte al “Tavolo Memoria” con l’obiettivo di dare vita, in modo coordinato, a un lungo calendario di eventi che hanno preso il via già da alcuni giorni. Castelfiorentino si appresta a celebrare l’80° Anniversario della Liberazione rendendo anzitutto omaggio alla memoria dei volontari che il 3 febbraio 1945 partirono da Piazza Gramsci per partecipare all’ultima offensiva sulla Linea Gotica. Ci saranno inoltre percorsi trekking lungo i sentieri dove combatterono le formazioni partigiane, e altri appuntamenti a carattere teatrale o commemorativo.

Il programma trekking prevede il 20-21 una camminata a San Pellegrino in Alpe, e il 25 aprile una “Camminata resistente” organizzata dal gruppo Geco; il 26 aprile il gruppo Spac Trekking organizza un percorso lungo la Linea Gotica (“sulla via Flaminia minor”) nell’appennino tosco-emiliano, e il 26-27 è previsto un nuovo trekking in Lunigiana (San Terenzo Monti) promosso dal gruppo Geco.

Il 24 aprile sono previsti due appuntamenti: un laboratorio di preparazione della “pastasciutta antifascista” (che sarà consumata il giorno dopo) e uno spettacolo teatrale presso la “Stanza Rossa” dal titolo “Radici”, a cura di Gatteatro.

Le celebrazioni del 25 aprile saranno aperte fin dal mattino con la scopertura in Piazza Gramsci (ore 10.00, vicino ascensore) della Targa in memoria della Resistenza, cui seguirà al Ridotto (ore 10.30) la celebrazione della ricorrenza del 3 febbraio, durante la quale sarà proiettato un video con alcune testimonianze e sarà consegnata una pergamena ai familiari dei volontari. Alle 11.30 inagurazione presso lo “Spazio eventi” di Corso Matteotti di una mostra con foto e documenti inediti dei “combattenti per la libertà”. Alle 12.30 il “Pranzo partigiano” al Circolo “Puppino” e alle 15.00 il giro automobilistico per la deposizione delle corone di alloro a cippi e monumenti (Cimitero comunale e frazioni), cui seguirà il corteo a piedi per le vie del centro cittadino. Conclusione in Piazza Gramsci con il concerto della Filarmonica “G. Verdi” e gli interventi in Piazza Gramsci della Sindaca, Francesca Giannì, e del Presidente ANPI, Marco Cappellini.

“Siamo felici di poter presentare questo programma – osserva l’Assessora con delega alla Memoria, Marta Longaresi – che nasce da un confronto con le associazioni che hanno raccolto il nostro invito a partecipare al “Tavolo Memoria” affinché si potesse promuovere un calendario condiviso, evitando per quanto possibile sovrapposizioni e cercando di raccogliere tutte le proposte, a partire dall’idea di una targa in memoria della Resistenza che è stata resa possibile grazie al contributo di tanti cittadini. Mi auguro che questo possa rappresentare una prima tappa di un cammino da percorrere insieme anche in futuro, per promuovere il valore della memoria e trasmetterne i valori e i preziosi insegnamenti a tutta la comunità. Proseguirà inoltre il nostro impegno sul versante della ricerca storica e del suo insostituibile valore culturale, in collaborazione con l’Assessore Franco Spina”. Il programma per l'80 anniversario della Liberazione è stato reso possibile grazie a un contributo del Consiglio Regionale della Toscana.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

