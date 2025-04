La Sindaca della Città Metropolitana Sara Funaro ha convocato il Consiglio Metropolitano di Firenze, in modalità mista presenza/remoto, per il giorno 16 aprile 2025 alle ore 15 in Palazzo Medici Riccardi, Sala Quattro Stagioni.

Alle ore 16 la seduta del Consiglio Metropolitano sarà sospesa al fine di consentire lo svolgimento della Conferenza Metropolitana per l’espressione del parere sull’adozione dello schema di rendiconto della Gestione Anno 2024 e relativi allegati.