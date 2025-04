Da Pasqua al primo maggio, aperture straordinarie nei musei civici di San Miniato

Il panorama dall'alto della Torre di Federico II, gli affreschi di Palazzo Comunale, le storie della Liberazione, il passato romano etrusco e medievale che prende vita a San Genesio: nel periodo da Pasqua al 1° maggio i musei civici di San Miniato organizzano aperture straordinarie ed eventi. La Rocca di Federico II, il Museo della Memoria ed il Museo di Palazzo Comunale saranno aperti anche durante le festività, a Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio, con orario 10-18 come anche martedì, venerdì, sabato e domenica. L'area archeologica di San Genesio, con i suoi scavi che raccontano l'importanza di questo borgo situato all'incrocio tra la via Francigena e la via Quinzia, la strada che collegava Pisa a Firenze, è visitabile sabato alle 15 e domenica alle 11 ed alle 15, con prenotazione obbligatoria sul sito di CoopCulture.

Per l'80° anniversario della Liberazione, Comune di San Miniato e Coopculture propongono al Museo della Memoria un cartellone di iniziative a ingresso gratuito grazie alla collaborazione della sezione Anpi di San Miniato, di 'GasArti produzioni' e dell'associazione 'La Stazione'. Sabato 26 aprile alle 10 sarà presentato il quadro di Andrea Granchi "Tra due fuochi opposti", donato dal pittore recentemente scomparso al Comune di San Miniato. Presso i loggiati di San Domenico, a cura di GasArti, sarà installata l'opera "Toccami" dedicata alle Donne Resistenti: sabato alle 17 incontro sul tema coordinato da Federica Caponi di GasArti con gli interventi del presidente Anpi San Miniato Delio Fiordispina, di Simone Ferretti di GasArti, di Cinzia Cioni di CoopCulture, della presidente della commissione pari opportunità Giulia Giannoni e della scrittrice Carla Paci autrice del volume "Lei c'era. Lina Paci e il suo impegno solidale", dove racconta la storia della madre staffetta partigiana. Infine martedì 29 aprile spettacolo teatrale a cura dell'associazione La Stazione dal titolo "Fine della guerra? Un mosaico di vite frammentate e intatte". In questo periodo l'Anpi organizza al museo visite guidate per le scuole nell'ambito del progetto "80 anni dalla Liberazione".

Fonte: Ufficio stampa