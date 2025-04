Dalla Regione 1,7 milioni di euro a tre Comuni della provincia di Siena

In particolare al Comune di Sovicille andrà un contributo straordinario di 600.000 euro per la riqualificazione dell’area di Via Mascagni nella frazione di Rosia, mediante il rifacimento del fondo stradale, il rifacimento dei sottoservizi, la realizzazione di nuova illuminazione e nuovi marciapiedi. L’intervento interessa un superficie complessiva pari a circa 2.042 metri quadrati e il costo totale dell’intervento è di 602.500 euro finanziato per la quasi totalità dalla Regione Toscana che erogherà 100.000 euro nell’anno in corso e 500.000 euro nel 2026 ed in parte dall’Amministrazione comunale con fondi propri.

“Si tratta – spiega il presidente Eugenio Giani – di interventi strategici che rientrano nei provvedimenti che stiamo adottando per quella che abbiamo definito la Toscana diffusa. Sono opere di miglioramento ambientale, ristrutturazione di edifici storici, realizzazione di immobili adibiti a funzioni pubbliche, acquisto di beni privati al patrimonio pubblico e di altri investimenti a servizio dei cittadini. Insomma sono i segni tangibili e concreti della nostra attenzione nei confronti delle esigenze dei nostri Enti locali con i quali con gli Accordi di programma sottoscritti, stabiliamo un reciproco rapporto di collaborazione e di unità di intenti nella chiarezza circa la disponibilità delle risorse e dei tempi di attuazione degli interventi”.

"Siamo grati alla Regione Toscana- ha detto Giuseppe Gugliotti sindaco di Sovicille - per questo contributo che ci consente non solo di recuperare una strada, ma di riorganizzare tutta una parte di un quartiere e quindi è un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana, in un'area che tra l'altro è adiacente al nostro Istituto Comprensivo e al palazzetto dello sport. Quindi è un intervento che davvero che sotto il profilo urbanistico dà lustro al alla frazione".

L’esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi è prevista a partire dalla seconda metà del 2025 e fino alla seconda metà del 2026.

Al Comune di Chiusi viene concesso un contributo straordinario di 400.000 euro per la manutenzione straordinaria dello stadio comunale “Fabio Frullini” mediante la riqualificazione degli attuali spogliatoi, la demolizione dei vecchi spogliatoi in disuso, la creazione di un nuovo passaggio carrabile e pedonale su via Mazzini, l’installazione di nuovi servizi igienici pubblici ed infine è previsto l’efficientamento energetico dello stadio ampliando il numero di pannelli solari termici esistenti ed installando un nuovo impianto fotovoltaico.

Le risorse necessarie per l’attuazione dell’Accordo di programma sono concesse per 200.000 euro a valere sull’annualità 2024 e 200.000,00 per l’annualità 2025.

L’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento è attualmente in corso e ne è prevista la conclusione a metà del 2025.

Al Comune di San Gimignano va un totale di 725.000 euro per la realizzazione di un parcheggio in località Fugnano e di un parco tematico urbano presso il complesso immobiliare Ex carcere ed ex convento di San Domenico.

L’importo totale dell’intervento è pari a Euro 1.800.000,00, finanziato in parte da Regione Toscana ed in parte dall’amministrazione comunale.

L’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento è prevista dalla fine del 2025 alla fine del 2026.

Fonte: Regione Toscana