Diciannovenne arrestato per rapina a coetaneo: minacciò con coltello per una collanina

Un 19enne originario dell'Est Europa, residente a Cecina, è stato arrestato dai carabinieri con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata. Il giovane è accusato di aver minacciato con un coltello un coetaneo per rubargli una collana d’oro.

Grazie a testimonianze e immagini di videosorveglianza, i militari hanno ricostruito l’intera dinamica dell’aggressione. Considerata la gravità del gesto e i numerosi precedenti del ragazzo, la Procura di Livorno ha chiesto e ottenuto la misura cautelare. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Livorno.