Dolore a Vinci per la scomparsa di una bambina di 11 anni: "Lutto per tutta la nostra città"

Dolore immenso nella comunità di Vinci per la scomparsa di una bambina. "Greta a soli 11 anni, dopo una lunga malattia, ci ha lasciato. È un momento di lutto per tutta la nostra città. Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di dolore" si legge sulla pagina social del sindaco Daniele Vanni. Una terribile notizia, emersa nella serata del 15 aprile, che ha sconvolto tutta la comunità in particolare la frazione di Spicchio-Sovigliana, dove vive la famiglia e dove la bambina frequentava la scuola Sibilla Aleramo.

Nella stessa sera a Vinci si è tenuto il premio per la comunicazione "Li Omini Boni" al teatro nel borgo, e poco prima dell'inizio dell'evento si è diffusa la tragedia, appena appresa da Vanni e comunicata a inizio serata. "La notizia ci è arrivata meno di un'ora fa - ha detto il sindaco esprimendo il suo cordoglio - è difficile trovare le parole. Domani (oggi, 16 aprile) ci riuniremo con tutti i ragazzi delle nostre scuole per stare insieme, per salutare Greta. Credo che questi siano momenti in cui la nostra comunità deve dimostrare soprattutto unità, riuscire a stare insieme, abbracciarsi alla famiglia". I funerali della bambina si svolgeranno domani, giovedì 17 aprile, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Spicchio.

"La nostra comunità è sconvolta. Greta, piccolo angelo, ci ha lasciato" scrive tramite social la consigliera Manuela Mussetti. "Siamo profondamente addolorati e ci stringiamo tutti insieme intorno alla sua famiglia. Riposa in pace forte, dolce stella".

