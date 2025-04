Ai domiciliari per l'incendio dell'auto della ex, evade e lo trovano con una bottiglia incendiaria

Era ai domiciliari per aver sospettato l'auto della ex e dell'attuale partner di lei. Poi è fuggito, la polizia lo ha iniziato a cercare e lo ha trovato per caso in strada con una bottiglia in mano: era piena di benzina, con sé lui aveva anche un accendino. Un 47enne è stato arrestato dalla polizia di Lucca per evasione dagli arresti domiciliari.

L’arrestato era stato già denunciato per un’altra evasione avvenuta il 13 aprile, quando era scattato l’allarme la polizia ha accertato che questi non era in casa. Curiosamente è emerso che la sua auto, contestualmente, è stata coinvolta in un incidente stradale con feriti a Fucecchio. Da quel sinistro si era dato alla fuga.

L’uomo si trovava ristretto agli arresti dal 5 aprile scorso, su disposizione del GIP di Pistoia, in quanto sospettato dell'incendio delle auto della ex compagna e del fidanzato di lei. Il gesto arrivò al al culmine di una serie di atti persecutori.

Alle 21 di lunedì 14 aprile in sala operativa alla polizia è scattato l'alert del braccialetto elettronico. I poliziotti si sono subito recati a casa dell'uomo, ma passando in via Enrico Mattei, in corrispondenza della rotatoria con Via di Mugnano, lo hanno notato camminare con una bottiglia di plastica in mano, contenente circa un litro e mezzo di benzina, e un accendino. Lo hanno quindi arrestato.