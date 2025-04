Emiliano Fossi al pranzo della Liberazione a Casenuove

Come da tradizione il 25 aprile si tiene il pranzo della Liberazione al circolo Arci di Casenuove a Empoli (via Fratelli Cairoli 8) organizzato dal Partito democratico e Giovani democratici di Empoli. Al pranzo sarà presente anche Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana.

«Il 25 aprile non è solo una ricorrenza storica: è la memoria viva della scelta di libertà, democrazia e giustizia fatta dal popolo italiano con la Resistenza. È l’eredità di chi ha combattuto il nazifascismo non con l’odio, ma con la speranza. Oggi più che mai, in un’Europa attraversata da nuove paure globali e politiche nazionaliste, il 25 aprile ci chiama a scegliere da che parte stare», commenta Fabio Barsottini, segretario Pd Empoli: «Davanti alle derive nazionaliste che riaffiorano in troppi Paesi, il nostro compito è rimettere al centro l’idea di pace, libertà, democratica e solidarietà tra in popoli.

Anche in Italia vediamo il rischio di un lento logoramento dei valori costituzionali: chi tenta di riscrivere la storia, chi lede la libertà di stampa, chi sostiene nuovi leader che ogni giorno indeboliscono la cooperazione internazionale. Festeggiare il 25 aprile significa difendere la Costituzione, la dignità umana, l’inclusione sociale. Significa dire no all’indifferenza, all’odio e all’egoismo di chi porta avanti politiche di repressione.

Il 25 aprile è il giorno più bello dell’anno perché celebra la vittoria della libertà sull’oppressione, dell’umanità sulla barbarie. È il giorno in cui l’Italia ha cominciato a diventare ciò che aspira a essere: una Repubblica fondata sul lavoro, sull’uguaglianza, sulla partecipazione. Sarà un’occasione per ricordare, ma anche per guardare avanti, insieme. Perché la Resistenza continua, ogni volta che scegliamo da che parte stare».

L’appuntamento per il pranzo è alle 12.30, ci si riunirà per degustare le specialità offerte dal menù del circolo di Casenuove, che prevede: aperitivo, antipasto toscano, casarecce alla boscaiola, arrosto misto girato, insalata mista, acqua,vino, dolce, spumante e caffè. Su richiesta possibile menù per vegetariani e celiaci.

Per le prenotazioni si può telefonare al circolo Arci 0571 929395, Roberto 331 3377430 oppure alla sede del Pd di Empoli 057170023.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa