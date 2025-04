Esplosione in un ristorante a Livorno: due feriti lievi

Paura nel pomeriggio del 16 aprile a Livorno per un’esplosione avvenuta in un ristorante di via Provinciale Pisana, probabilmente causata da un bollitore, anche se sono in corso accertamenti. L’esplosione ha divelto la porta a vetri d’ingresso e provocato il ferimento lieve del titolare e di una dipendente, unici presenti al momento dell'incidente.

Il forte boato è stato udito in tutto il quartiere intorno alle 17. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza il locale.