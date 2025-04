Fossati si dimette da vicesindaco di Figline: "Continuerò a collaborare per il territorio"

"Con la presente, rendo noto che, dopo una profonda riflessione, ho deciso di presentare ed ho poc'anzi presentato le mie dimissioni dalla carica di Vicesindaco di Figline e Incisa Valdarno. Questa decisione nasce dalla convinzione che, in un momento di crisi interna nella maggioranza, il mio passo indietro possa contribuire a creare le condizioni per un’agibilità politica più ampia, rafforzando il lavoro del Sindaco, del Segretario dell’Unione Comunale e del Partito Democratico". Così in una nota Silvia Fossati, vicesindaca di Figline, annuncia le dimissioni.

"Nel corso degli anni ho sempre considerato la mia esperienza nell’amministrazione come una messa a disposizione per il bene comune, guidata dalla volontà di realizzare il programma elettorale che ha fatto da base al nostro impegno. Sono convinta che un’amministrazione forte, capace di dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini, sia fondamentale. In questo contesto, ritengo che la mia uscita possa agevolare il percorso politico e favorire la chiusura della crisi attuale".

"Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al Sindaco e al Segretario del Partito Democratico - prosegue Fossati - per la fiducia che mi hanno accordato, nonché a tutte le persone che mi hanno sostenuto e che hanno creduto nel mio operato. Questa scelta, mossa da un profondo senso di responsabilità e generosità politica, non si tradurrà in un allontanamento dalla vita politica e sociale della nostra comunità: continuerò a collaborare attivamente nel Partito Democratico e a contribuire, in altre forme, allo sviluppo del territorio che ci è tanto caro.

Resto convinta che il bene della nostra comunità debba andare al di sopra di ogni considerazione personale - conclude - e sono certa che questa decisione possa rappresentare un elemento costruttivo per il futuro della nostra amministrazione".

Notizie correlate